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Наиль Магадиев: «Проект «Реальные дела» уникален и необычайно востребован»

ПОЛИТИКА

Наиль Магадиев: «Проект «Реальные дела» уникален и необычайно востребован» Фото: Общественная приемная Единой России

Наиль Магадиев: «Проект «Реальные дела» уникален и необычайно востребован» Фото: Общественная приемная Единой России

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

 В Региональной общественной приемной Дмитрия Медведева прошла «прямая линия» с участием депутата Госсобрания — Курултая РБ, координатора проекта «Реальные дела» Рузалии Хисматуллиной. Парламентарий пообщалась с руководителями местных общественных приемных партии о ходе реализации партийного проекта.

«Наверное, в первый раз в общественной приемной звучало столько слов благодарности. Они исходили от всех дозвонившихся из районов и городов республики. И это неудивительно, ведь за три года реализации проекта с 2015 по 2017 годы было осуществлено 3753 мероприятия на общую сумму 643 миллиона рублей. Были отремонтированы, реконструированы и построены именно те объекты, за которые проголосовали граждане на сходах и собраниях», — рассказал помощник руководителя Региональной общественной приемной, участник предварительного голосования по отбору кандидатов в Госсобрание РБ Наиль Магадиев.

Во время «прямой линии» руководитель местной общественной приемной партии в Октябрьском поинтересовался, не планируется ли увеличение бюджета в будущем на дальнейшее осуществление проекта? Отвечая на поставленный вопрос, Рузалия Хисматуллина отметила, что с 2017 года сумма выделенных средств из республиканского бюджета на реализацию проекта возросла со 150 до 175 млн рублей за счет подключения к «Реальным делам» депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. Поэтому для решения поставленных задач необходимо активнее привлекать спонсорские и собственные средства.

Руководителя общественной приемной Ишимбая больше всего волновал вопрос о капитальном ремонте образовательного реабилитационного учреждения «Инсайт» для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, и включении данного объекта в проект «Реальные дела». Председатель Комитета Госсобрания по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию посоветовала всеми доступными средствами добиваться включения центра в бюджет республики, который формируется на ближайшие три года, в том числе и с привлечением депутатов, закрепленных за данным избирательным округом.

В завершение разговора Рузалия Хисматуллина рассказала журналистам, присутствовавшим на мероприятии, что в 2018 году в рамках проекта планируется израсходовать 204 млн рублей на 1925 мероприятий, большая часть которых пойдет на ремонт и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений: детских садов, школ, поликлиник.

Теги: Реальные дела
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