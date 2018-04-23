В Башкирии похолодает до -8 градусов
В Башкирии похолодает до -8 градусов Фото: открытый источник
В Башкирии похолодает до -8 градусов Фото: открытый источник
УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
В ночь на 24 апреля в Башкирии похолодает до -8 градусов, сообщает МЧС, ссылаясь на данные Башгидрометцентра. По прогнозам синоптиков, завтра в регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Возможны небольшие осадки в виде дождя и снега, ночью по юго-востоку до умеренных, местами слабый гололед, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Днем воздух прогреется до +2,+7 градусов.