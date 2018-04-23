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23 апреля Понедельник

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Появился сайт проекта «ПолитСтартап»

ПОЛИТИКА

Появился сайт проекта «ПолитСтартап» Фото: пресс-служба Единой России

Появился сайт проекта «ПолитСтартап» Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

 «Единая Россия» запустила сайт проекта «ПолитСтартап», направленного на кадровое обновление. Новый партийный проект дает возможность начинающим политикам получить новые знания и опыт во время участия в процедуре предварительного голосования как в качестве кандидата, так и политтехнолога. «На сайте проекта каждый участник процедуры предварительного голосования моложе 35 лет, который не был депутатом, сможет подать заявку. Для этого он вводит свой логин и пароль, которые были выданы ему при регистрации в оргкомитете. Также для тех, кто хочет стать политтехнологом, есть направление «Политтехнолог». Для этого нужно заполнить анкету на сайте «ПолитСтартап». Участник по направлению «Кандидат» может объединиться с «Политтехнологами», создав свой избирательный штаб, который получит опытного наставника для ведения кампании», — рассказал заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко, отметив, что участие в «ПолитСтартапе» не дает гарантии на победу, но это весомая помощь начинающим политикам. «Благодаря проекту новички получат наставников из числа региональных и федеральных экспертов. Опытные политики и политтехнологи помогут молодым людям с организацией предвыборной кампании», — пояснил ответственный в Башкирии за реализацию проекта Фаниль Рамазанов.

От Башкортостана в число федеральных экспертов вошли депутат Госдумы Рамзил Ишсарин, депутат Госсобрания республики Константин Канунников и председатель Ассоциации молодых депутатов РБ Владимир Яковлев.По словам Евгения Ревенко, на сайте будут организованы онлайн-лекции, семинары и тренинги. До 8 мая можно будет зарегистрироваться для участия в проекте, уже с 23 апреля начнется обучение и очные встречи с наставниками в регионах, которые продлятся до 20 мая. «По итогам обучения командам будет необходимо представить свою программу, дорожную карту. С 10 по 17 мая пройдет распределение наставников среди участников проекта, которые затем будут сопровождать избирательную кампанию кандидатов вплоть до Единого дня предварительного голосования 3 июня. Кроме того, на конец июня запланировано проведение итогового форума для участников «ПолитСтартапа», на котором будут определены победители проекта», — рассказал Евгений Ревенко.

Справка. 6 апреля «Единая Россия» объявила о запуске пилотного проект «ПолитСтартап», который направлен на кадровое обновление партийных рядов. В проект приглашаются участники предварительного голосования (ПГ) партии в возрасте до 35 лет, которые никогда не занимались политикой. Они получат наставников из числа представителей партии в регионе и федеральных экспертов, которые помогут им сформировать дорожные карты по предвыборной кампании. Уже определено 128 наставников, среди которых заместители секретаря Генсовета партии, члены Экспертного совета, депутаты Госдумы и законодательных собраний регионов, политологи. В пилотном режиме «ПолитСтартап» будет реализовываться в 25 субъектах РФ, где в текущем году пройдут выборы в региональные заксобрания и собрания административных центров.

Теги: Единая Россия, партийный проект
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