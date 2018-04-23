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23 апреля Понедельник

Уфа   °

Сколько денег нужно для счастья - опрос

ОБЩЕСТВО

Сколько денег нужно для счастья - опрос Фото: Карина Камаева

Сколько денег нужно для счастья - опрос Фото: Карина Камаева

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Среднестатистическому россиянину на данный момент достаточно для счастья 159 тысяч рублей в месяц. Это почти на 14% меньше, чем в августе прошлого года. Таковы данные исследования, проведенного порталом Superjob в апреле этого года, в котором участвовали 2 500 россиян.

В ходе опроса выяснилось, что порог бедности в Москве и в Санкт-Петербурге выше, чем в целом по стране и составляет сейчас 22 тысячи рублей.

Аналогичная ситуация и с представлением о богатстве. Так, в Москве эта сумма достигает 566 тысяч, в Санкт-Петербурге — 511 тысяч рублей.

Для счастья в столице России сейчас нужно значительно больше денег, чем в городе на Неве — 212 против 166 тысяч рублей, соответственно. 

В регионах бедным принято считать человека с ежемесячным доходом в 18 тысяч рублей. Чтобы считаться богатым, необходимо 425 тысяч рублей. Для счастья же достаточно и 150 тысяч рублей, считают в регионах.

 

Теги: опрос
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