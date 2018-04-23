Циклон в Башкирии: нарушение электроснабжения, повреждение кровли и падение деревьев Фото: Олег Яровиков Циклон в Башкирии: нарушение электроснабжения, повреждение кровли и падение деревьев Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В выходные в Башкирии прошел циклон с порывами ветра до 25 м/с. В регионе зафиксированы случаи нарушения электроснабжения, повреждения кровли и падения деревьев.

Локальные нарушения электроснабжения были зафиксированы в 37 частных домах в 16 населенных пунктах 6 муниципальных районов, сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан. Все они в течение 1,5-2 часов устранены в рабочем порядке.

«В настоящий момент нарушений электроснабжения нет», — сообщили в ведомстве.

Также в этот период зарегистрирован один случай повреждения кровли в центральной районной больнице г. Давлеканово, пять случаев повреждения рекламных баннеров в городах Уфа и Туймазы, на территории Уфы и Благовещенского района зарегистрировано девять случаев падения деревьев.

В Уфе зарегистрировано три случая падения заборов, порывом ветра опрокинуло светофор, повреждено 18 автомобилей.

Всего ликвидировали последствия стихии 43 человека и 15 единиц техники Башкирской территориальной подсистемы РСЧС.