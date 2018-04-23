Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.32

EUR 75.65

23 апреля Понедельник

Уфа   °

Циклон в Башкирии: нарушение электроснабжения, повреждение кровли и падение деревьев

ОБЩЕСТВО

Циклон в Башкирии: нарушение электроснабжения, повреждение кровли и падение деревьев Фото: Олег Яровиков

Циклон в Башкирии: нарушение электроснабжения, повреждение кровли и падение деревьев Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В выходные в Башкирии прошел циклон с порывами ветра до 25 м/с. В регионе зафиксированы случаи нарушения электроснабжения, повреждения кровли и падения деревьев. 

Локальные нарушения электроснабжения были зафиксированы  в 37 частных домах в 16 населенных пунктах 6 муниципальных районов, сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан. Все они в течение 1,5-2 часов устранены в рабочем порядке.

«В настоящий момент нарушений электроснабжения нет», — сообщили в ведомстве. 

Также в этот период зарегистрирован один случай повреждения кровли в центральной районной больнице г. Давлеканово, пять случаев повреждения рекламных баннеров в городах Уфа и Туймазы, на территории Уфы и Благовещенского района зарегистрировано девять случаев падения деревьев.

В Уфе зарегистрировано три случая падения заборов, порывом ветра опрокинуло светофор, повреждено 18 автомобилей.

Всего ликвидировали последствия стихии 43 человека и 15 единиц техники Башкирской территориальной подсистемы РСЧС.

Теги: циклон, штормовой ветер, ГУ МЧС по РБ
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии действует штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигать 25 метров секунду
В Башкирии действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 22 в секунду.   Накануне в результате о
Воскресный ветер принес Уфе похолодание
Воскресный ветер принес в Уфу и республику похолодание. В последнюю неделю апреля температура ожидается ниже нормы, особенно похолодает в первой половин
«Локомотив» - «Уфа»: прогнозы на матч 27 тура РФПЛ
22 апреля в 21.00 по уфимскому времени прозвучит стартовый свисток на матч 27 тура российского чемпионата по футболу между «Локомотивом» и «Уфой». В случ
В Башкирии в Давлеканово ветер повредил крышу райбольницы
В Давлеканово ветер едва не сорвал кровлю районной больницы. ЧП произошло около 18.30: сильный порыв поднял профнастил. Повреждено 15 кв. м площади крыш
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть