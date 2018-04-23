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23 апреля Понедельник

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В Башкирии пройдут учения по тушению лесных пожаров

ОБЩЕСТВО

В Башкирии пройдут учения по тушению лесных пожаров Фото: Олег Яровиков

В Башкирии пройдут учения по тушению лесных пожаров Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Во вторник, 24 апреля, в Ишимбайском районе будут проводиться республиканские зональные учения по тушению лесных пожаров на территории Макаровского лесничества с участием Белебеевского, Зилаирского, Гафурийского, Зианчуринского, Кугарчинского, Кананикольского, Стерлитамакского, Туймазинского лесхозов, Лесопожарного центра РБ, Пожарно-химической станции третьего типа «Ишимбайская», Национального парка «Башкирия», пожарных частей ГУ МЧС по РБ, Военного лесничества, арендаторов, Особо охраняемых природных территорий, лаборатории ГБУ УНАК Минэкологии РБ.

Учения проводятся в соответствии с планом мероприятий по организации работы, направленной на предупреждение и тушение лесных пожаров в пожароопасный сезон 2018 года, и в целях подготовки к пожароопасному сезону.

В ходе учений участниками будут отработаны вопросы разведки по выявлению очагов лесных пожаров, практическое тушение и локализация условных лесных пожаров, организация межведомственного взаимодействия в вопросах охраны лесов от пожаров, а также работа диспетчерских служб по оперативному и достоверному информационному обмену, сообщили в пресс-службе Минлесхоза РБ.

Начало учений в 10.00.

Ранее учения по тушению лесных пожаров прошли на территории Белокатайского, Иглинского, Тирлянского и Янаульского лесничеств. 

 

Теги: Минлесхоз, лесные пожары, учения
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