УФА, 23 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Доходы депутатов от Башкирии выросли на миллион рублей, при этом зарплаты жителей республики выросли на две тысячи рублей.

Хутор в Финляндии и дом в Италии. «11 из 15 депутатов Госдумы РФ от Башкирии увеличили доходы за 2017 год по сравнению с 2016 годом в среднем на 1 млн рублей, два сенатора от Башкирии — на 2,6 млн». При этом, отмечают опрошенные ИА REGNUM эксперты, средняя зарплата по Башкирии поднялась всего на 6,7%, или на 2 тыс. рублей. «Рост дохода и депутатов, и сенаторов от Башкирии в среднем отразил общефедеральные тенденции, члены Совета Федерации «богатели» быстрее, чем депутаты-думцы. Так, рост среднего дохода членов Совета Федерации за 2017 к прошлому году составил 47% при среднем доходе в 44 млн руб., доходы депутатов Госдумы выросли на 25,6% при среднем доходе в 23,5 млн руб.», — отметили эксперты LogoMarkt.

Однако в топ-10 богатейших депутатов Госдумы от ПФО депутаты от Башкирии не вошли, информирует агентство. Наиболее значительно сократился доход у депутата от «Гражданской платформы» Рифата Шайхутдинова, сумма снижения составила 21 млн рублей, но даже такое сокращение позволило ему остаться самым богатым депутатом от Башкирии с доходом в 21,99 млн рублей. Также Шайхутдинов единственный депутат от Башкирии, кто задекларировал имущество за рубежом — хутор на 68 соток в Финляндии и дом в 175 кв. м в Италии, говорится в сообщении.

При этом самым богатым депутатом в Башкирии в 2016 году стал член Госсобрания республики, гендиректор ООО «Ойл-Сервис» Ахмет Ишмухаметов, его доходы составили 63,2 млн рублей. Если доходы депутатов ГД от Башкирии варьируются от 4,3 до 22 млн рублей, то разброс средних зарплат по отраслям в республике не менее впечатляющий. Возможно, самой низкой в 2017 году была зарплата сотрудников художественной школы в Миякинском районе, оклад педагогов составлял 5,8 тысячи рублей. «В 2017 году средняя номинальная заработная плата в регионе составила 30 тыс. 148 рублей. По сравнению с 2016 годом показатель увеличился на 6,7%, или на 2 тыс. рублей», — констатировали в REGNUM﻿.

В Уфе могут провести реновацию. Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень рассказал, что программу реновации планируют расширить на города с высокой инвестпривлекательностью застройки. Комментарий министра приводит РИА Новости﻿. «Для крупных городов с высокой инвестиционной привлекательностью земельных участков не исключено частичное использование механизмов реновации, схожих с Москвой», — заявил Мень. Он отметил, что «регионов и городов с такой высокой инвестиционной привлекательностью застройки немного». «Это Санкт-Петербург. Возможно, Казань, Уфа», — сказал Мень. Реновация в Москве предполагает снос устаревшего жилья, в основном хрущевок. К 2032 году в рамках программы планируется построить не менее 30 млн кв. метров жилья, уточнили в агентстве.

Профобразование по-московски. Не только реновации могут прийти из Москвы в Башкирию, но и система профобразования. Как сообщает Федеральное агентство новостей﻿, «более тысячи человек из 71 региона России принимают участие в отборочном этапе соревнований для участия в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Соревнования проходят по 38 направлениям по двум возрастным категориям: для школьников от 14 до 16 лет и для участников от 16 до 22 лет. Отборочные соревнования проходят в эти дни в Москве».

Отмечается, что фаворитами отборочного этапа конкурса являются участники из Москвы. Именно москвичи принесли национальной команде медали в конкурсах EuroSkills 2016 в Гетеборге и WorldSkills 2017 в Абу-Даби. «Такие успехи москвичей напрямую связаны с реформой системы образования, которая была проведена», — рассказал руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина. Теперь школьники могут обучаться в школе и ходить на занятия в колледж, и таким образом получить одновременно и аттестат, и свидетельство о профессии. Среди тех, кто с успехом перенимает опыт московской системы по внедрению предпрофессионального и профессионального образования — Уфа, Петербург, Челябинск, отмечается в сообщении и уточняется, что финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» пройдет летом в Южно-Сахалинске.

Военные из Башкирии восстановили сообщение с отрезанными паводком сёлами. В Саратовской области военнослужащие восстановили транспортное сообщение с сёлами, отрезанными паводком, информирует 360tv﻿ со ссылкой на пресс-службу ЦВО. «Сводный отряд инженерной бригады Центрального военного округа из Республики Башкортостан в кратчайшие сроки навёл паромную переправу на реке Камелик в Саратовской области и восстановил сообщение с сёлами Перелюбского района». Инженерная бригада из республики совершила 600-километровый марш к месту оборудования переправы на десяти единицах военной и спецтехники из состава понтонно-переправочного парка ПП-91, отмечается в сообщении.

Ветер, ветер, ты могуч! Тем временем в воскресенье сильный ветер в Башкирии стал причиной повреждения автомобилей и кровли зданий, информирует ТАСС. «Поступает информация со всего города о случаях падения деревьев, шифера, обшивки зданий», — сообщило агентство со ссылкой на данные администрации Уфы. В Уфе отмечено не менее семи случаев падения деревьев и элементов кровли на автомобили. Также по данным ГУ МЧС РФ по Башкирии, порывом ветра подняло профнастил на крыше четырехэтажного здания центральной районной больницы города Давлеканово, рассказали в ТАСС﻿.

«Он терпел шесть лет», сказала в интервью «RТ﻿» мать напавшего на школу в Стерлитамаке подростка и сообщила, что ее сын глубоко раскаивается в содеянном. Стерлитамакский городской суд вынес решение об аресте школьника, который 18 апреля напал с ножом на своих одноклассников. Подросток ранил двух учениц и преподавателя информатики, после чего облил бензином класс и поджег его. Затем парень попытался покончить с собой. Девятиклассник на два месяца отправится за решетку, пока суд не вынесет по его делу окончательное решение, информировало издание.

Мать подростка рассказала в интервью об издевательствах одноклассников и сообщила, что «он терпел шесть лет». В материале говорится, что у подростка, помимо особенностей развития, ещё тугоухость, «над ним постоянно зло подшучивали: то шептали, то кричали ему в ухо». «Его обзывали, травили, толкали. Называли чуркой за смуглую кожу и за брови», — рассказала женщина. «А он не любит драться. Он вообще домашний и неконфликтный», «он любит уединение. Если и выходил гулять, нигде допоздна не задерживался. Помогал по дому, когда я просила», — говорит мать подростка. Девятиклассник вёл дневник, в который записывал имена своих обидчиков.

По словам матери, директор и учителя знали о планах подростка, но не пресекали унижений со стороны сверстников. «Я ходила с этим дневником к директору, она не обратила внимания. И директор знала, и психолог знала, и полиция знала, что он хочет повторить «Колумбайн», — сказала она. Женщина подчеркнула, что сейчас её сын раскаивается в своём поступке. «Он теперь осознаёт, что натворил, и очень об этом жалеет, раскаивается. Сам бы он никогда до подобного не дошёл. До попытки убийства, до поджога. Его довели до такого состояния его же сверстники. Мне хочется кричать об этом».