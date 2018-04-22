В Башкирии в Давлеканово ветер повредил крышу райбольницы
В Башкирии в Давлеканово ветер повредил крышу райбольницы Фото: ГУ МЧС России по РБ
В Башкирии в Давлеканово ветер повредил крышу райбольницы Фото: ГУ МЧС России по РБ
УФА, 22 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Давлеканово ветер едва не сорвал кровлю районной больницы. ЧП произошло около 18.30: сильный порыв поднял профнастил. Повреждено 15 кв. м площади крыши, пострадавших нет, больница работает в обычном режиме, сообщили в МЧС по Башкирии. Ветровые окна препятствуют дальнейшему разрушению. Для безопасности работы по закреплению профнастила запланированы после ослабления силы ветра, пояснили в чрезвычайном ведомстве.