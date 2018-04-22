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В Уфе Институт нефтехимпереработки возглавил Дмитрий Шаронов

ПОЛИТИКА

В Уфе Институт нефтехимпереработки возглавил Дмитрий Шаронов Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе Институт нефтехимпереработки возглавил Дмитрий Шаронов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

» ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ» возглавил бывший вице-премьер Дмитрий Шаронов. Об этом сообщают СМИ. Руководивший институтом с 1997 года Эльдар Теляшев стал заместителем директора и научным руководителем.

Сейчас у ведущего инжинирингового центра республики сложный период. Институт из ГУПа реорганизуется в АО, имеет многомиллионные долги.

48-летний Дмитрий Шаронов — брат президента Московской школы управления «Сколково» Андрея Шаронова. Институт нефтехимпереработки он возглавил пока в статусе врио.

Дмитрий Шаронов окончил авиационный институт. С 2012 года по декабрь 2016-го работал заместителем премьер-министра правительства Башкортостана, курируя блок промышленности, экономики, инноваций. До этого был ученым секретарем УГАТУ, руководителем Центра стратегических разработок, до карьеры чиновника поработал в частных структурах.

Теги: директор, институт, инжиниринг
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