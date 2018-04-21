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21 апреля Суббота

Уфа   °

В ГИБДД назвали район Уфы, где с понедельника стартует массовая проверка водителей

ОБЩЕСТВО

В ГИБДД назвали район Уфы, где с понедельника стартует массовая проверка водителей Фото: ГИБДД Уфы

В ГИБДД назвали район Уфы, где с понедельника стартует массовая проверка водителей Фото: ГИБДД Уфы

УФА, 21 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В понедельник, 23 апреля, в столице Башкирии начнется массовая проверка водителей в транспортном потоке. В частности, по данным ГИБДД Уфы, экипажи сосредоточатся на въезде в город через микрорайон Затон.  

«Особое внимание будет уделяться пресечению грубых нарушений ПДД, в первую очередь, управлению транспортными средствами в состоянии опьянения, а также нарушениям правил перевозки детей. Во время остановки проезжающего автотранспорта будет оцениваться состояние каждого водителя», — сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Активистов и неравнодушных водителей дорожные полицейские просят сообщать о нарушениях на дорогах Уфы в дежурную часть полиции по телефону 02 или в полк ДПС ГИБДД города: 237-02-02 или 237-84-80.

Теги: ГИБДД, Уфа, массовая проверка
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