В середине мая столбики термометров доберутся до отметки +20 градусов Фото: Олег Яровиков В середине мая столбики термометров доберутся до отметки +20 градусов Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Стал известен предварительный прогноз погоды на последний календарный месяц весны. По данным сервиса «Гисметео Уфа», в столице Башкирии столбики термометров доберутся до отметки +20 градусов в середине мая. Однако, по прогнозам синоптиков, теплая погода будет сопровождаться осадками на протяжении всего месяца.

По-настоящему солнечных дней будет мало — от семи до десяти. Средняя температура воздуха в мае — 13-15 градусов выше ноля.