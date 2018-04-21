В уфимском парке Якутова предложили организовать фан-зоны ФК «Уфа» и ХК «Салават Юлаев» Фото: ИА «Башинформ» В уфимском парке Якутова предложили организовать фан-зоны ФК «Уфа» и ХК «Салават Юлаев» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Реконструкция уфимского парка имени И. Якутова продолжается с прошлого года. В 2018 году дизайнеры предложили организовать фан-зоны главных спортивных клубов столицы Башкирии: ФК «Уфа» и ХК «Салават Юлаев».

Предполагается, что на территории парка появится тематическая зона для фотографирования и другие развлечения для болельщиков.

Также планируется организовать на Солдатском озере 3D-фонтана и тактильного парка с отдельными дорожками и стеной, провести реконструкцию общепита.