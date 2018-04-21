Константин Толкачев принял участие в акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» Фото: gsrb.ru Константин Толкачев принял участие в акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» Фото: gsrb.ru

УФА, 21 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев принял участие в Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Вместе с представителями общественных объединений, членами Молодежной общественной палаты при Государственном Собрании, юнармейцами, победителями и призерами школьных олимпиад он отвечал на вопросы теста в интерактивном историческом парке «Россия – Моя история». Приветствуя участников акции, Константин Толкачев отметил, что Тест по истории Великой Отечественной войны четвертый год проводится в преддверии очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Знать родную историю, помнить достижения и подвиги своих предков, гордиться ими крайне важно для полноценного развития личности, от которого напрямую зависит и развитие всего государства, – сказал Председатель Государственного Собрания. – Четыре года войны – одна из наиболее трагических, но в то же время героических, наиболее дорогих сердцам наших соотечественников вех в российской истории. В нашей стране нет, пожалуй, ни одной семьи, которую эта война так или иначе не затронула. К сожалению, в последнее время на Западе предпринимаются попытки исказить историю, занизить роль советского народа в победе над фашизмом. Нельзя допустить, чтобы подобная попытка переписать историю удалась. Помешать этому мы можем бережным сохранением правды, фактологических материалов, передачей их нашим детям и внукам».

Константин Толкачев подчеркнул, что задания теста, хотя и не отличаются особой сложностью, тем не менее, требуют определенной подготовки.

«Ответы на них в той или иной мере на слуху, и они вполне по силам человеку, который хорошо знает историю родной страны в рамках школьного курса, – сказал Председатель Государственного Собрания. – Тест построен на знании фактов, которые во многом позволяют нам прикоснуться к действительности военных лет. Сегодня к этим фактам в ходе акции приобщаются тысячи людей по всей России, по всему миру. Только в нашей республике тест одновременно пишут более чем на семистах площадках во всех городах и районах».

Константин Толкачев также поздравил собравшихся с Днем местного самоуправления, который отмечается сегодня в России, и вручил благодарность Председателя Государственного Собрания Уралу Кильсенбаеву – главе Администрации Советского района Уфы, на территории которого расположен исторический парк «Россия – Моя история». Директор культурно-образовательного центра «Арт-Уфа» Евгений Маврин организовал для участников акции экскурсию по экспозиции, посвященной советскому и современному периоду отечественной истории.

Справка

Акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» проводится с 2015 года в целях оценки уровня исторической грамотности граждан и привлечения внимания к изучению родной истории. За это время проведены четыре исторических тестирования, в которых приняли участие 890 тысяч человек из 47 стран. Мероприятие организует Молодежный парламент при Государственной Думе. В Башкортостане координатор акции – Молодежная общественная палата при Государственном Собрании.

Акция проходит сегодня в 11 часов по местному времени на территории России и 40 других государств. Задания теста составлены учеными Московского государственного университета имени Ломоносова. Тест состоит из 30 заданий, на выполнение которых отводится 30 минут. Принять участие в акции могут все желающие. Тестирование является анонимным, узнать свои результаты впоследствии можно будет по номеру бланка. Тест можно также пройти заочно в онлайн-режиме на сайте акции кдгр.рф