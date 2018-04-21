МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение
МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение Фото: Из открытых источников
МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение Фото: Из открытых источников
УФА, 21 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
В воскресенье, 22 апреля, МЧС объявило по Башкирии штормовое предупреждение. Порывы ветра достигнут 17-22 м/c.
«Погода облачная. Ночью местами небольшой дождь со снегом. Ветер южный, юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха 0,-5°. Днем местами небольшой дождь, по северо-западу республики до умеренного», — уточнили на официальном сайте ведомства.
Температура воздуха по республике +8,+13°. На автодорогах видимость хорошая.