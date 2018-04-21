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21 апреля Суббота

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МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение

ОБЩЕСТВО

МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение Фото: Из открытых источников

МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение Фото: Из открытых источников

УФА, 21 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В воскресенье, 22 апреля, МЧС объявило по Башкирии штормовое предупреждение. Порывы ветра достигнут 17-22 м/c.  

«Погода облачная.  Ночью местами небольшой дождь со снегом. Ветер южный, юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха 0,-5°. Днем местами небольшой дождь, по северо-западу республики до умеренного», — уточнили на официальном сайте ведомства.

Температура воздуха по республике +8,+13°. На автодорогах видимость хорошая.  

Теги: погода, штормовое предупреждение
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