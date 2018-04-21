Региональный диктант по башкирскому языку - 2018 писали не только в России, но и за рубежом Фото: Рашида Магадеева Региональный диктант по башкирскому языку - 2018 писали не только в России, но и за рубежом Фото: Рашида Магадеева

УФА, 21 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

По предварительным данным, более восьми тысяч человек стали участниками «Регионального диктанта по башкирскому языку»» в 2018 году. Эта акция проходит в четвертый раз и с каждым годом собирает все больше желающих проверить свои знания в башкирском правописании.

«Меня порадовало, что две больше аудитории Башкирского государственного университета практически заполнились, — поделилась с агентством «Башинформ» идейный вдохновитель акции Рашида Магадеева. — Отрадно, что в этом году диктант по башкирскому языку писали не только жители Башкирии и других регионов страны. К нам присоединились жители Турции, Болгарии и Польши».

По словам организатора завкафедрой востоковедения и башкирского языкознания БашГУ Гульфиры Абдуллиной, любой желающий мог онлайн из любой точки мира подключиться к сайту университета, зайти в личный кабинет и прослушать фрагмент из произведения Марьям Буракаевой «Аргымак». Диктовал текст художественный руководитель Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури, заслуженный артист РФ, народный артист РБ, лауреат Государственной премии РФ и Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева Олег Ханов.

«У кого наблюдались проблемы со связью, получили видеозапись диктанта заранее, но включили ее 21 апреля ровно в 10.00 по уфимскому времени», — уточнили организаторы.

Как отметила автор идеи Рашида Магадеева, текст был философским и патриотичным. «Региональный диктант по башкирскому языку» также написала министр образования Башкирии Гульназ Шафикова.

Напомним, в 2017 году к акции присоединились 7742 человека. В этом году организаторы ожидают более девяти тысяч. Точные данные опубликуют в понедельник, 23 апреля.