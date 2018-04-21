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21 апреля Суббота

Уфа   °

В Башкирии проходит конкурс сочинений о Великой Отечественной войне

ОБЩЕСТВО

В Башкирии проходит конкурс сочинений о Великой Отечественной войне Фото: Олег Яровиков

В Башкирии проходит конкурс сочинений о Великой Отечественной войне Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

 Накануне Великой Победы Башкортостанская пригородная пассажирская компания и редакция журнала «Бельские просторы» проводят конкурс сочинений о Великой Отечественной войне.

Как сообщили в пресс-служба транспортной компании, для участия в нем необходимо написать сочинение на одну из четырех тем. 

— «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» (авторы могут рассказать о боевом пути дедушек и бабушек, их работе в тылу);  

— «Они ковали Победу» (участники могут написать о герое войны, чья личная история вдохновила и впечатлила их);

— «Дедушкина медаль» (через рассказ о боевой  награде участники конкурса могут рассказать о событиях, связанных с их родными);

— «Вещь особого хранения» (авторы могут написать о предмете, связанном с Великой Отечественной войной, который бережно хранится в семье и передается из поколения в поколение в память о каком-то человеке или событии).

Творческие работы следует отправить до 25 апреля по адресу: Уфа, ул.Центральная,13. Обязательно с указанием Ф.И.О., возраста и выбранной темы.

В состав жюри, которое возглавил профессор Башгосуниверситета Валерий Пугачев, вошли писатели, журналисты, историки, ветераны военной службы и транспорта. Они определит авторов лучших работ. Победители конкурса отправятся в тематический экскурсионный тур на городской электричке «Толпар» и Уфимской детской железной дороге, получат подарки, наборы журналов и сувениры.

К участию в конкурсе приглашаются авторы старше 10 лет. Все участники делятся на пять возрастных групп: от 10 до 13; от 14 до 17; от 18 до 30; от 31 до 45, от 46 лет и старше. Жюри определит победителя в каждой возрастной группе по каждой из тем.

«Великая Отечественная война ворвалась в дом каждой семьи и миллионы людей встали на защиту Родины. На передовой, в тылу — каждый ковал долгожданную Победу. Есть тысячи нерассказанных историй о тех, кто приближал этот день. Именно поэтому мы предлагаем участникам конкурса рассказать о жизни и боевом пути своих родных в годы войны», — сказал генеральный директор БППК Игорь Поляев.

Теги: литературный конкурс, бппк, бельские просторы
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