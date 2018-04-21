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21 апреля Суббота

Уфа   °

В Уфе двухлетнему ребенку отказали в получении льготных жизненно важных лекарств

ОБЩЕСТВО

УФА, 21 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Двухлетний житель Уфы страдает редким заболеванием обмена веществ, которое может привести к параличу. Мальчику постоянно требуется жизненно важное лекарство, но в детской поликлинике в нем его родителям отказали. Мама и папа малыша обратились в прокуратуру.  

«В целях восстановления прав несовершеннолетнего прокуратура обратилась в суд, потребовав от Минздрава республики обеспечить ребенка необходимыми лекарственными препаратами и внесла главному врачу поликлиники представление», — сообщили в пресс-службе ведомства.  

Виновных после рассмотрения иска привлекли к дисциплинарной ответственности.  

Напомним, вопрос обеспечения льготными лекарствами жителей Башкирии поднимался на «прямой линии» с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым 19 апреля. Руководитель региона пообещал, что эта проблема разрешится к началу лета. 

Теги: льготные лекарства, прокуратра
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