УФА, 21 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Двухлетний житель Уфы страдает редким заболеванием обмена веществ, которое может привести к параличу. Мальчику постоянно требуется жизненно важное лекарство, но в детской поликлинике в нем его родителям отказали. Мама и папа малыша обратились в прокуратуру.

«В целях восстановления прав несовершеннолетнего прокуратура обратилась в суд, потребовав от Минздрава республики обеспечить ребенка необходимыми лекарственными препаратами и внесла главному врачу поликлиники представление», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Виновных после рассмотрения иска привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, вопрос обеспечения льготными лекарствами жителей Башкирии поднимался на «прямой линии» с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым 19 апреля. Руководитель региона пообещал, что эта проблема разрешится к началу лета.