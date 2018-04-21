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21 апреля Суббота

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Делегация Башкирии примет участие в юбилейном Московском международном салоне образования

ОБЩЕСТВО

Делегация Башкирии примет участие в юбилейном Московском международном салоне образования Фото: ТАСС

Делегация Башкирии примет участие в юбилейном Московском международном салоне образования Фото: ТАСС

УФА, 21 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Делегация Башкортостана примет участие в V Московсковском международном салоне образования (ММСО), который пройдет с 18 по 21 апреля на ВДНХ.

Деловая программа мероприятия насыщенная и познавательная. В неё включены различные тренинги и секции: по профориентации, дополнительному и инклюзивному образованию, высшей, средней и начальной школе, а также дошкольному периоду обучения. Участники обсудят также региональную стратегию развития ММСО, обучения в эпоху цифровой экономики и свободу выбора в образовании.

В рамках салона пройдет министерский форум «Цель устойчивого развития 4: глобальный диалог по вопросам применения ИКТ в образовании», организованный совместно институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании и Министерством образования и науки РФ. В нем планируется участие заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец, главы федерального образовательного ведомства Ольги Васильевой, ее заместителя Павла Зеньковича, руководителя отдела по ИКТ в образовании профильного сектора ЮНЕСКО Миао Фенгчунь.

На столь представительном форуме на площадке Башкортостана пройдут презентации проектов «Сетевой электронный детский сад», «Одаренные дети Республики Башкортостан», «В предпринимательство со школьной скамьи», «Современная цифровая образовательная среда», «Дистанционные кружки и секции», «Электронная игровая школа», «Система инклюзивного профессионального образования Республики Башкортостан», «Программа для общения слепоглухих людей «LIFEFEEL» (чувство жизни). 

К слову, с 7 по 10 ноября в республике пройдет Уфимский международный салон образования.  

Теги: международный салон образования
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