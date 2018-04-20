Лилия Гумерова: В ответах Рустэма Хамитова прозвучали четкие и ясные решения на проблемные вопросы, поступившие от населения Фото: ИА «Башинформ» Лилия Гумерова: В ответах Рустэма Хамитова прозвучали четкие и ясные решения на проблемные вопросы, поступившие от населения Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сенатор от Республики Башкортостан Лилия Гумерова отметила, что ответы Главы Башкортостана Рустэма Хамитова на вопросы, поступившие в ходе прямой линии, содержат четкие и ясные решениия.

«Мы услышали о крупных планах по совершенствованию системы здравоохранения, прежде всего, о том, какие важные медицинские объекты будут построены в ближайшие годы – это и введение новых корпусов онкологического диспансера, кардиоцентра, детских поликлиник, хирургических корпусов и родильных домов в городах и районах республики. Кроме того, была затронута важная тема о выделении льготных лекарств. Глава Башкортостана отметил, что есть некоторые проблемные вопросы в этой сфере, но уверил, что эта тема под его личным контролем и в ближайшие месяцы ситуация выправится. Было приятно услышать, что медицина и здравоохранение остается в приоритете руководства республики. У нас есть прекрасные медицинские специалисты, освоившие передовые технологии и технику, которых знают не только в республике, но и в России и других странах. И озвученные руководителем региона планы подкрепляют мысли о том, что в этой части работа будет продолжаться активно, и мы будем соответствовать уровню самых передовых российских субъектов и зарубежных стран, обеспечивать качественную высокотехнологичную медицинскую помощь», — сказала Лилия Гумерова.

Важной частью прямой линии стало обсуждение вопросов, связанных с проблемными объектами долевого строительства, считает сенатор.

«Заложниками ситуации всегда остаются люди – обманутые дольщики. Об этом свидетельствуют и многочисленные обращения, которые поступают через сенаторскую почту. Люди порой вносят все свои сбережения, оформляют ипотеки, оплачивают съемное жилье и годами не могут получить свою квартиру. Ранее задачу повысить уровень защиты прав участников долевого строительства ставил Президент России на одном из заседаний Государственного совета, и сегодня как в Башкортостане, так и на федеральном уровне данная проблема остается под пристальным вниманием властей. Глава республики держит эти вопросы на контроле уже много лет, поставив работу по решению вопросов с обманутыми дольщиками на системную основу и лично контролируя весь этот процесс. В ходе прямой линии Рустэм Хамитов подтвердил в очередной раз, что республика достроит все жилые дома, которые сегодня находятся в зоне риска», — сказала парламентарий.

Сенатор также отметила, что актуальным для граждан республики, в особенности для молодого поколения, остается направление по работе с выпускниками и талантливой молодежью.

«Группой молодых людей были поставлены очень важные вопросы, касающиеся поддержки выпускников вузов. И сегодня закрепить успешных молодых людей в республике можно только показав им реальную перспективу роста и развития. Здесь необходима чёткая связь школа-вуз-предприятие, уже со школы нужно привлекать ребят к реализации социальных, научных проектов. Чувствуя свою сопричастность и полезность, видя результат реализации своих идей в республике, талантливые ребята будут делать осознанный выбор в пользу работы на предприятиях республики. И предложение главы Башкортостана по созданию реестра востребованных специальностей для молодых выпускников значимых вузов является очень востребованным сегодня», — подчеркнула парламентарий.

Лилия Гумерова уверена, что все предпринимаемые сегодня в регионе шаги по улучшению жизни людей, развитию экономики, выстраиванию активного гражданского общества соответствуют федеральной повестке, а отдельные проекты Башкортостана воспринимаются как положительный опыт для распространения по всей России.

«Только за последние годы наработки нашей республики в сфере организации летнего отдыха детей, развития молодежного движения, инклюзивного и коррекционного образования нашли отражение в важных федеральных законах и нормативных актах. Сейчас важно правильно принять поступившие от граждан сигналы и предложения главы республики по их решению и консолидировано действовать на всех уровнях – муниципальном, республиканском и федеральном», — подчеркнула Лилия Гумерова.