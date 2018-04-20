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Состав правления Ассоциации «Совета муниципальных образований Республики Башкортостан» обновился на 50%

ПОЛИТИКА

Состав правления Ассоциации «Совета муниципальных образований Республики Башкортостан» обновился на 50% Фото: Олег Яровиков

Состав правления Ассоциации «Совета муниципальных образований Республики Башкортостан» обновился на 50% Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Состав правления Ассоциации «Совета муниципальных образований РБ» обновился на 50%. Решение о переизбрании приняли делегаты на VII Съезде Ассоциации. Представители муниципалитетов обсудили важнейшие задачи в сфере местного самоуправления. Это повышение качества муниципального управления и эффективности решений, принимаемых местными органами власти для повышения уровня жизни граждан, создание равных возможностей для реализации населением своих социальных и экономических прав.

В новый состав вошли 15 представителей муниципалитетов. Это глава сельского поселения Благовещенского района Рашида Акитарова, глава администрации Сибая Рустем Афзалов, глава Янаульского района Ильшат Вазигатов, глава Учалинского района Фарит Давлетгареев, глава Ишимбайского района Марат Гайсин, глава сельского поселения Иглинского района Венера Карунос, глава администрации Салаватского района Марс Кашапов, глава Благоварского района Юрий Коземаслов, мэр Стерлитамака Владимир Куликов, глава Альшеевского района Дамир Мустафин, глава Кигинского района Шамиль Мухаметдинов, глава Туймазов и Туймазинского района Эдуард Рахматуллин, председатель горсовета Уфы Валерий Трофимов, глава Кармаскалинского района Фанзиль Чингизов и глава администрации Октябрьского Алексей Шмелев.

Теги: местное самоуправление
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