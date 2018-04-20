УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе прямой линии, прошедшей накануне в Уфе, уделил внимание проблемам, связанным с улучшением качества жизни жителей республики.

Содержание проходившего в прямом эфире разговора в очередной раз подтвердило тот факт, что граждан традиционно волнуют проблемы, относящиеся к категории так называемых вопросов местного значения. Это прежде всего благоустройство и транспортная доступность населенных пунктов, наличие школ, мест в детских садах, доступность поликлиник, сбор и переработка мусора. И на все эти вопросы жители республики получили исчерпывающие ответы, отметил доцент кафедры государственного и муниципального управления БАГСУ Сергей Севастьянов.

Вопросы строительства новых объектов — школ, больниц, детских садов, инфраструктуры, дорог, путепроводов, мостов, сбор и переработка бытовых отходов, строительство дорог к населенным пунктам — всё это на сегодняшний день находится в работе. Имеющиеся в настоящее время в Башкортостане ресурсы дают возможность с оптимизмом смотреть вперед, планировать и новые объекты в части строительства, и новые формы поддержки нашего населения, подчеркнул Рустэм Хамитов.

Отвечая на вопросы, Глава республики добавил, что проблемы, которые касаются жизни наших граждан, помощи или сложных житейских ситуаций, будут взяты на контроль и по ним будут приняты необходимые решения.

По мнению эксперта, Рустэм Хамитов заинтересован, чтобы диалог между местными властями и гражданами был постоянный, заинтересованный и неформальный, поэтому Глава Башкортостана обратил внимание на необходимость преодоления бюрократических моментов в работе органов республиканской власти и местных администраций, а также необходимость повышения эффективности в сфере взаимодействия органов власти с гражданами.