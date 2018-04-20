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20 апреля Пятница

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Откровенно с народом: 18 главных вопросов главе Башкирии Рустэму Хамитову

ПОЛИТИКА

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

19 апреля уже в девятый раз глава Башкирии Рустэм Хамитов откровенно пообщался с народом в прямом эфире. К руководителю поступило более 10 тысяч обращений, касающихся разных сфер жизни. О самом главном в материале агентства «Башинформ».



Каковы итоги 2017-го?

  • Планы реализованы. Появились новые;

  • Появились запасы в бюджете: доход – 200 млрд. руб.;

  • 70 млрд. руб. потеряны в части инвестиций;

  • Спад рождаемости: минус 10% по сравнению с 2016 годом;

  • Число умерших снизилось. Демографический показатель – мину одна тысяча человек;




    • Какие планы на 2018-й?

  • Налог на прибыль: 16,5 млрд. руб. от «Башнефти». Суммарно по марту – 33,5 млрд. руб.;

  • Рекорд за 15 лет! Республиканская адресная инвестиционная программа составит 20 млрд. руб.

  • 20 млрд.руб. будет направлено на реконструкцию, строительство и содержание(включая ремонт) дорог;




    • Как справиться с агрессией подростков?

  • Интернет – вторично. Первично – недостаток общения, любви, правильного воспитания;

  • Раньше видеть и реагировать пониманием и участием;

  • Изменить моральный климат в семье и школах;

  • Мониторить интернет и сообщества;

  • В школах нужны психологи и не один;

  • Освободить учителей от «писанины», работать с ребенком;

  • Перестроить работу властных структур и работать с родительским обществом.




    • На какую сумму и какие объекты здравоохранения построят?

  • Деньги на строительство объектов здравоохранения выделят из допдоходов, отсуженных у АФК «Система». Сумма 12,5-13 млрд.руб.;

  • В 2019 году будет введен в эксплуатацию новый корпус онкологического диспансера;

  • Будет построен новый корпус кардиоцентра площадью 36 «квадратов» и стоимостью 6 млрд.руб;

  • Детские поликлиники в Дюртюлях и Туймазах стоимостью 400 млн.руб.;

  • Акушерский корпус в Бирске и поликлиника. Стоимость – 800 млн.руб.;

  • Новая поликлиника за 2 млрд.руб. на базе Республиканской клинической больнице имени Г.Г. Куватова;

  • Новый хирургический корпус в Учалах;

  • Детский корпус уфимской инфекционной больницы №4;

  • Новый корпус родильного дома №3 в Уфе;

  • Капитальный ремонт хирургического корпуса в Октябрьском;

  • 1 млрд. руб. выделят на ремонт объектов здравоохранения.




    • Что происходит с выделением льготных лекарств?

  • Произошел сбой из-за изменений правил проведения конкурсов по закупке лекарств. К лету ситуация в Башкирии выправится;

  • 300 млн.руб направлено на дозакупку препаратов, требуется еще 500 млн., еще полмиллиарда для закрытия вопроса;

  • Каждый десятый житель Башкирии нуждается в бесплатных лекарствах.




    • Что будет с шиханами?

  • Шиханы Торатау, Юрактау, Куштау – памятники природы;

  • Холмы находятся под охраной закона. Снять статус невозможно;

  • Второй фактор защиты – люди, которые не хотят отдавать памятники природы;

  • Правительство РБ никогда не пойдет на нарушение закона!




    • Когда достроят объекты «проблемные» объекты долевого строительства?

  • Республика твердо обещает достроить все жилые дома, которые сегодня находятся в зоне риска;

  • Есть план-график из 33 пунктов;

  • В 2018 году мы сдадим 32 дома, в 2019 году – 42 дома; 10 домов уйдут на 2020 год, три дома – это 2021 год;

  • Создается Региональный оператор по содействию строительству объектов;

  • Долевое строительство в стране и республике будет сокращаться.




    • Есть ли в Башкирии поддержка выпускников вузов?

  • Будет составлен реестр востребованных специальностей для молодых выпускников значимых вузов;

  • Будет создан сайт для сбора данных, куда выпускники будут присылать свои данные.




    • Что делать с переработкой мусора?

  • Для Башкирии эта тема остро не стоит, но в Уфе чувствуется обострение;

  • Для нашей республики сжигать отходы не надо;

  • Мусор надо сортировать.




    • Когда Рустэм Хамитов уйдет на пенсию?

  • Я не могу вечно работать в должности Главы республики;

  • На пенсию не собираюсь;

  • Надо посоветоваться с жителями: Если скажут: «Нужно», значит, будем работать. Если скажут: «Пора», значит, будут какие-то другие решения;

  • Решение о следующем избрании я приму примерно через год.




    • Каким должен быть новый парламент Башкирии?

  • Хотелось бы, чтобы шло обновление. Вряд ли оно будет 100-процентным;

  • Нужны молодые, грамотные, современные люди. Чтобы было поколение 35-45-летних;

  • Выборы 2018 года будут несколько другими, чем те, которые проходили у нас в 2013 году.




    • Когда исчезнет вторая смена?

  • В 2025 году в школах не должно быть второй смены;

  • Никаких отступлений от программы строительства школ не будет.




    • Будет ли дорабатываться программа по выделению 300 тысяч за первенца?

  • Безусловно, были ошибки и недочеты;

  • Поправки будут внесены, в том числе и в отношении мам, которые по разным причинам едут рожать в сопредельные с нашей республикой территории;

  • Понадобится около 2 млрд рублей на выполнение этой программы.




    • Как Башкирия привлекает туристов?

  • Наши санатории дорогие. К сожалению, это так, это факт;

  • Будет сформирована новая система управления санаториями. Сейчас она разрабатывается;

  • Через акционирование и привлечение инвесторов снизится цена путевок и построятся новые корпуса башкирских санаториев;

  • В 2017 года республика впервые вошла в Топ-10 регионов страны с самым развитым внутренним туризмом.




    • Что с сельским хозяйством республики?

  • Сельское хозяйство – безусловный приоритет;

  • Республика столкнулась с перепроизводством;

  • На подходе несколько крупных инвестиционных проектов по строительству больших молочных ферм в Белебеевском, Ермекеевском, Туймазинском, Буздякском районах и т.д.




    • Как изменения ждут футбол и хоккей?

  • Если ФК «Уфа»займет достойное место , то проведем еврокубковые матчи;

  • В ХК «Салават Юлаев» намечается перестройка: здесь бизнесмены не нужны;

  • Надеемся на то, что «Салават Юлаев» будет показывать самые выдающиеся результаты, также как волейболисты, гандболисты и все остальные профессиональные спортсмены».




    • Как сохранить башкирский язык?

  • Многое зависит от нас самих, не только от власти;

  • Атай-әсәй телең белергә кәрәк! Язык матери и отца обязательно нужно знать!

  • Силой не заставить изучить язык;

  • Будет программа, финансирование фонд по поддержке родных языков, гранты Главы на изучение.




    • Когда откроют Бельский мост?

  • На ремонт моста республика через перевод от аэропорта «Уфа» направит 37,5 млн. руб.;

  • После проведенных работ его можно будет эксплуатировать еще несколько лет;

  • До лета ремонтные работы завершатся, движение восстановится и пробки исчезнут.


    • Теги: Разговор с Главой РБ-2018, Рустэм Хамитов
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