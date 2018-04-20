Откровенно с народом: 18 главных вопросов главе Башкирии Рустэму Хамитову
УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
19 апреля уже в девятый раз глава Башкирии Рустэм Хамитов откровенно пообщался с народом в прямом эфире. К руководителю поступило более 10 тысяч обращений, касающихся разных сфер жизни. О самом главном в материале агентства «Башинформ».
Каковы итоги 2017-го?
Какие планы на 2018-й?
Как справиться с агрессией подростков?
На какую сумму и какие объекты здравоохранения построят?
Что происходит с выделением льготных лекарств?
Что будет с шиханами?
Когда достроят объекты «проблемные» объекты долевого строительства?
Есть ли в Башкирии поддержка выпускников вузов?
Что делать с переработкой мусора?
Когда Рустэм Хамитов уйдет на пенсию?
Каким должен быть новый парламент Башкирии?
Когда исчезнет вторая смена?
Будет ли дорабатываться программа по выделению 300 тысяч за первенца?
Как Башкирия привлекает туристов?
Что с сельским хозяйством республики?
Как изменения ждут футбол и хоккей?
Как сохранить башкирский язык?
Когда откроют Бельский мост?