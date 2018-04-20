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Руководитель регионального исполкома «Единой России» Руслан Гизатуллин прокомментировал состоявшийся накануне «Разговор с Главой Башкортостана»

ОБЩЕСТВО

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Руслан Гизатуллин прокомментировал состоявшийся накануне «Разговор с Главой Башкортостана».

«Как отметил Рустэм Хамитов, нам нужны сильные, крепкие люди, которые будут отстаивать интересы всех жителей нашей республики в ее новом парламенте. Открытость, неравнодушие к людям и профессионализм — должны стать обязательным условием для каждого представителя власти, в том числе для людей, претендующих на попадание в состав депутатского корпуса Госсобрания республики в сентябре 2018 года. Реализуя данный посыл Главы, члена Высшего совета партии «Единая Россия» Рустэма Хамитова, региональное отделение Партии с апреля ведет прием документов от желающих участвовать в открытом предварительном голосовании по определению кандидатов в депутаты от ведущей партии страны. Мы убеждены, в борьбе идей и смыслов, которые высказывают участники праймериз на дебатах, транслируемых в интернете, победит сильнейший. Большие перспективы здесь открываются у нашей молодежи с ее задором и свежими идеями, что доказали проведенные партией Молодежные праймериз. У тех, кто хочет работать на благо Башкортостана, есть реальный шанс стать частью большой команды Главы республики, идущей под флагом «Единой России», — сказал Руслан Гизатуллин.

Теги: Разговор с Главой Башкортостана
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