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20 апреля Пятница

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Проведение «прямых линий» с главой Башкирии необходимо продолжить - депутат Госсобрания

ПОЛИТИКА

Проведение «прямых линий» с главой Башкирии необходимо продолжить - депутат Госсобрания Фото: Олег Яровиков

Проведение «прямых линий» с главой Башкирии необходимо продолжить - депутат Госсобрания Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Проведение «прямых линий» с главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым, в ходе которых поступают обращения жителей по самым разным вопросам, председатель Комитета Госсобрания — Курултая РБ по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ Румиль Азнабаев назвал очень важным и нужным. Необходимо продолжать проводить их впредь, считает он.

«Самое главное, что во время проведения такого онлайн-общения с народом глава республики получает информацию напрямую из первоисточников, а не от своих специалистов. Обращений вчера поступило очень много, причем как частного, так и общего характера. Ни одно из них не останется без внимания и будет рассмотрено. Решить частный вопрос, проблему одного человека, на мой взгляд, не менее важно, чем решить какую-то одну глобальную проблему, ведь порой эта «мелочь» мешает ему достойно жить, — считает Румиль Азнабаев. — Не будем забывать и то, что любое обращение держит в тонусе руководство районов и сельских поселений, поскольку сигнализирует об их недоработке, что вопросы на местах не решаются, необходимо вмешательство со стороны. Так что общение с народом просто необходимо. Это очень важно: знать, что ты будешь услышан властью».

19 апреля в уфимском Конгресс-холле состоялся «Разговор с главой Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым». Это «прямая линия», которую руководитель региона проводит ежегодно с 2011 года.

По традиции Рустэм Хамитов во время общения с гражданами республики отвечал на самые актуальные вопросы. Количество поступивших накануне обращений главе Башкортостана превысило 10 тысяч. Главные темы «прямой линии»: здравоохранение, ЖКХ, жилье, сельское хозяйство, экология и дороги.

Теги: Разговор с Главой Башкортостана
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