Рустэм Хамитов продемонстрировал системный подход к решению всех возникающих вопросов - эксперт Фото: ИА «Башинформ» Рустэм Хамитов продемонстрировал системный подход к решению всех возникающих вопросов - эксперт Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Политолог, доктор философских наук Дмитрий Михайличенко дал свою оценку прошедшему накануне «Разговору с Главой Башкортостана». По его мнению, разговор Рустэма Хамитова с жителями республики в прямом эфире носил промежуточный характер, в основном касался социально-экономических вопросов и практически не затрагивал политических.

«Я бы хотел обратить внимание на то, что глава республики продемонстрировал системный подход в решение ключевых социально-экономических вопросов. Понятно, что формат таких разговоров предполагает, что какие-то вопросы решаются в особом порядке, в так называемом ручном режиме. Но в целом по дольщикам, по здравоохранению, по инфраструктурным вопросам был продемонстрирован системный подход, предполагающий поэтапное, последовательное решение проблем. Было обозначено, что у республики есть деньги на решение ключевых вопросов социально-экономического развития, но понятно, что даже несмотря на профицит бюджета, на всё денег не хватает», — высказал свою точку зрения эксперт.

Он также отметил, что важнейший месседж, который прозвучал в ходе разговора, — это вопрос по шиханам.

«Глава Башкирии продемонстрировал, что готов всячески содействовать решению проблемы, но в рамках действующего законодательства. А законодательство не позволяет снять охранный статус с шиханов. Соответственно, нужно искать альтернативные источники», — сказал политолог.