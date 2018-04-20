Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.85 ↓

EUR 75.40 ↑

20 апреля Пятница

Уфа   °

В Башкирии учительницу, спасшую школьников во время ЧП в стерлитамакской школе, представят к награде - СМИ

ОБЩЕСТВО

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Учительницу, которая получила ранение, спасая школьников во время ЧП в стерлитамакской школе, представят к награде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Башкортостане Милану Скоробогатову.

«Учительница информатики Екатерина Альбертовна Першина проявила нереальное самообладание. Она, увидев школьника с ножом, ринулась спасать подростков: встала между мальчиком и группой школьников, чтобы оградить их всех друг от друга, таким образом она получила ранение», — рассказала омбудсмен.

По ее словам, педагогу 29 лет, раньше она работала вожатой. В 2017 году Екатерина Першина стала победителем в одной из номинаций республиканского конкурса «Учитель года».

18 апреля ученик школы в Стерлитамаке напал на одноклассников и учительницу информатики с ножом, а после поджег кабинет. В результате пострадали четыре человека: учительница, двое школьниц и сам нападавший. Все они доставлены в городскую больницу с травмами средней степени тяжести.

Следственным комитетом РФ по Башкортостану в отношении подростка возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.

Следователи задержали подозреваемого в больнице, где ему продолжают оказывать медицинскую помощь.

Теги: ЧП в Стерлитамаке
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Пострадавший в Доминикане 25-летний уфимец возвращается домой
Пострадавший в Доминикане 25-летний уфимец Алексей Денисов вместе с другом возвращается домой. Как сообщалось ранее, неудачный прыжок в море обернулся д
В Уфе квартиру, в которой проживали 16 кошек, обработали от насекомых и грызунов
В Уфе судебные приставы исполнили вторую часть решения суда о приведении в порядок квартиры по улице Цюрупы, хозяйки которой приютили 16 кошек, но не со
Текстовая онлайн-трансляция разговора с Главой РБ Рустэмом Хамитовым
19 апреля в 19.00 по уфимскому времени стартовал «Разговор с Главой Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым». Это «прямая линия», которую руководител
Жители Башкирии поинтересовались у Рустэма Хамитова, почему стоимость отдыха в санаториях республики такая высокая
Во время прямого эфира «Разговор с Главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым» жительница Башкирии подчеркнула высокую стоимость отдыха в санаториях респуб
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть