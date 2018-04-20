УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Учительницу, которая получила ранение, спасая школьников во время ЧП в стерлитамакской школе, представят к награде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Башкортостане Милану Скоробогатову.

«Учительница информатики Екатерина Альбертовна Першина проявила нереальное самообладание. Она, увидев школьника с ножом, ринулась спасать подростков: встала между мальчиком и группой школьников, чтобы оградить их всех друг от друга, таким образом она получила ранение», — рассказала омбудсмен.

По ее словам, педагогу 29 лет, раньше она работала вожатой. В 2017 году Екатерина Першина стала победителем в одной из номинаций республиканского конкурса «Учитель года».

18 апреля ученик школы в Стерлитамаке напал на одноклассников и учительницу информатики с ножом, а после поджег кабинет. В результате пострадали четыре человека: учительница, двое школьниц и сам нападавший. Все они доставлены в городскую больницу с травмами средней степени тяжести.

Следственным комитетом РФ по Башкортостану в отношении подростка возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.

Следователи задержали подозреваемого в больнице, где ему продолжают оказывать медицинскую помощь.