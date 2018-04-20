УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

«Если власть решает конкретные проблемы конкретного человека, у нее есть и настоящее, и будущее», — заявила председатель Ассамблеи народов Башкортостана, депутат Госдумы Зугура Рахматуллина. Она прокомментировала разговор Рустэма Хамитова с телезрителями, который состоялся накануне.

«Состоялся очень честный, откровенный, неформальный разговор главы с гражданами республики — не только проживающими в Башкортостане, но и за его пределами. Получился разговор лицом к лицу, с конкретными цифрами, аналитикой, статистикой, оценкой существующих проблем и определением конкретных путей их решения проблем, — говорит депутат. — Ключевые приоритеты, которые определены в результате общения — это те вопросы, решение которых работает на достойную жизнь конкретного человека, который живет, работает, воспитывает детей в республике. Это прежде всего социальная инфраструктура, строительство жилья, объектов здравоохранения, образования, хорошие дороги, газопроводы, путепроводы, мосты, чтобы жизнь была во всех отношениях комфортной».

Зугура Рахматуллина считает, что один из основных приоритетов — это здоровье. Руководством республики делается всё возможное, чтобы были медицинские учреждения — новые, современные, но при этом многое, как подчеркнул глава республики, зависит от самих жителей.

«Будет построено порядка 10 современных объектов, которые будут работать на лечение и поддержку здоровья населения. Но мы должны беречь свое здоровье прежде всего сами, — отметила депутат. — Речь идет не только о физическом здоровье. На прямой линии был поднят вопрос духовного здоровья, прежде всего подрастающего поколения. Случай в Стерлитамаке еще раз подчеркивает тот факт, что мы — родители, учителя ответственны за правильное духовное формирование детей. У нас сегодня очень много конкурентов в сфере воспитания — это и улица с ее соблазнами, это и интернет, который демонстрирует асоциальные нормы поведения молодежи. Современная школа рука об руку с родителями должна бороться, отвоевывать у лжевоспитателей наших детей».

Зугура Рахматуллина особо отметила, что в разговоре Рустэма Хамитова с телезрителями было поднято много вопросов, которые связаны с жильем:

«Наша республика делает очень много для того, чтобы людям, которые вначале сами ошиблись с выбором строительной компании, вернуть право жить в достойном жилище. Названы конкретные цифры, которые показывают, что ведется конкретная результативная работа по решению проблемы обманутых дольщиков, всё расписано до 2021 года».

Депутат Госдумы считает, что этот разговор всегда важен и нужен, даже в просветительском плане.

«Многие люди живут, не зная эти тонкости, цифры. Когда глава республики озвучивает конкретику, которая бьет по сомнениям, которые искусственно нагнетаются определенными лицами, это говорит о том, что работа в республике ведется во всех отношениях, в плане активизации сфер народного хозяйства, различных сфер экономики. Очень хорошая цифра, что в марте получена прибыль порядка 16 млрд рублей — эти деньги пойдут на решение животрепещущих проблем конкретных людей», — отметила депутат.

Зугура Рахматуллина также отметила, что Башкирский национально-культурный центр «Ак тирмэ» из Москвы получил из уст главы республики обнадеживающий ответ, касающийся поддержки коллектива именно из Башкортостана.

«Еще один вопрос о шиханах — символе Башкортостана. Многие, кого волнует этот вопрос, судьба этнических ценностей — получили конкретный ответ. Это говорит о том, что шиханы были, есть и будут, их не отдадут на растерзание. В республике выстраиваются четкие позиции по отношению к человеку, его конкретным проблемам, культурным ценностям, символам культуры, — подчеркнула депутат. — Это не только позиции, которые рождаются в верхних эшелонах руководящей власти Башкортостана, а это совместный труд руководства и населения республики. Когда власть работает вместе с народом, она отстаивает интересы и позиции своего населения — у этой власти есть настоящее и будущее, есть реальная поддержка».