УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Прошедший накануне в прямом эфире разговор с Главой республики Рустэмом Хамитовым показал, что есть целый блок вопросов, которые волнуют граждан. Причем эти вопросы характерны не только для региональной, но и для федеральной повестки, считает политолог, руководитель научно-исследовательского и информационного центра Башкирской академии государственной службы и управления Николай Евдокимов. По его мнению, по-прежнему проявляется тенденция, согласно которой, людей волнуют в первую очередь проблемы социально-экономического развития: ЖКХ, инфраструктурные проекты.

«Было заметно, что очень большое внимание уделяется сфере здравоохранения, это действительно весьма актуально и остро, — сказал Николай Евдокимов. — Людей волнуют проблемы, связанные с целым комплексом вопросов — продолжительность жизни, медицинское обеспечение. Не секрет, что здесь есть много вопросов, которые требуют неотложного решения, поэтому на них Рустэм Хамитов обратил первостепенное внимание».

Политолог отметил, что люди обращаются к высшему представителю власти, в данном случае на региональном уровне, как к человеку, который может решить непосредственно их вопросы.

«В ходе прямого эфира были подняты острые вопросы, и власть не стала обходить их стороной. Например, это статус шиханов, вопрос о языке и его поддержке, обманутые дольщики, то есть всё то, что является одним из факторов общественного напряжения в республике, — подчеркнул Николай Евдокимов. — Это, на мой взгляд, позитивный момент, который свидетельствует о том, что власть готова разговаривать на эти темы и решать эти вопросы в контексте обсуждения с представителями гражданского общества».