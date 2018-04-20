УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев прокомментировал состоявшийся накануне «Разговор с Главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым».

«Данный формат общения жителей республики с Главой региона, ставший уже традиционным, позволил в очередной раз вскрыть наиболее проблемные вопросы в сфере экономики, социального благополучия, экологии, благоустройства населенных пунктов, — сказал Константин Толкачев. — Было немало сложных, острых тем, однако Глава республики проявил компетентность во всех вопросах, не ушел от ответа ни на один из них, обозначил возможные пути решения существующих проблем. Рустэм Хамитов всегда очень скрупулезно относится к тому, чтобы ни одно обращение граждан не осталось без внимания, без реализации».

Константин Толкачев отметил, что определенную настороженность вызывает обилие поступивших на «горячую линию» Главы республики обращений — более 10 тысяч.

«Это свидетельствует о том, что люди зачастую не могут решить свои проблемы иными способами и вынуждены обращаться к высшему должностному лицу региона. И это сигнал для всех тех, кто работает на местах, — нужно внимательнее относиться к обращениям граждан и своевременно реагировать на них», — сказал спикер регионального парламента.

Он также отметил, что Госсобрание республики подключится к изучению поступивших Главе Башкортостана обращений.

«Не исключено, что для решения некоторых проблем потребуются меры законотворческого характера. И депутаты готовы к этой работе», — сказал Константин Толкачев.