Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.85 ↓

EUR 75.40 ↑

20 апреля Пятница

Уфа   °

Руководство республики планирует решить ряд задач по социальному развитию - Рузалия Хисматуллина

ПОЛИТИКА

Руководство республики планирует решить ряд задач по социальному развитию - Рузалия Хисматуллина Фото: Олег Яровиков

Руководство республики планирует решить ряд задач по социальному развитию - Рузалия Хисматуллина Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В вечернем эфире нескольких телеканалов накануне прошла прямая линия с главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым. Председатель комитета Госсобрания Башкортостана по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию, координатор партийного проекта «Реальные дела» Рузалия Хисматуллина отметила, что в ходе «Разговора с главой РБ» было задано множество вопросов, касающихся социальной политики. «Людей беспокоит необустроенность населенных пунктов, трудности с получением социальных выплат, до сих пор не хватает нормальных дорог, школ в новых микрорайонах, больниц. Глава республики отметил, что в связи с пополнением бюджета имеются большие планы. Приоритетные вопросы будут решаться уже в текущем году. Так, на ближайшее время запланировано строительство более десяти крупных объектов. В их числе новые корпуса онкологического диспансера, кардиоцентра, инфекционной больницы, роддома №3 в Уфе, хирургического корпуса в Учалах, поликлиники РКБ, больниц в городах Дюртюли, Ишимбай и других. На эти цели планируется выделить из бюджета республики 12-13 миллиардов рублей», — напомнила парламентарий.

Теги: прямая линия, глава рб
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Пострадавший в Доминикане 25-летний уфимец возвращается домой
Пострадавший в Доминикане 25-летний уфимец Алексей Денисов вместе с другом возвращается домой. Как сообщалось ранее, неудачный прыжок в море обернулся д
В Уфе квартиру, в которой проживали 16 кошек, обработали от насекомых и грызунов
В Уфе судебные приставы исполнили вторую часть решения суда о приведении в порядок квартиры по улице Цюрупы, хозяйки которой приютили 16 кошек, но не со
Текстовая онлайн-трансляция разговора с Главой РБ Рустэмом Хамитовым
19 апреля в 19.00 по уфимскому времени стартовал «Разговор с Главой Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым». Это «прямая линия», которую руководител
Жители Башкирии поинтересовались у Рустэма Хамитова, почему стоимость отдыха в санаториях республики такая высокая
Во время прямого эфира «Разговор с Главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым» жительница Башкирии подчеркнула высокую стоимость отдыха в санаториях респуб
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть