Руководство республики планирует решить ряд задач по социальному развитию - Рузалия Хисматуллина Фото: Олег Яровиков Руководство республики планирует решить ряд задач по социальному развитию - Рузалия Хисматуллина Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В вечернем эфире нескольких телеканалов накануне прошла прямая линия с главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым. Председатель комитета Госсобрания Башкортостана по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию, координатор партийного проекта «Реальные дела» Рузалия Хисматуллина отметила, что в ходе «Разговора с главой РБ» было задано множество вопросов, касающихся социальной политики. «Людей беспокоит необустроенность населенных пунктов, трудности с получением социальных выплат, до сих пор не хватает нормальных дорог, школ в новых микрорайонах, больниц. Глава республики отметил, что в связи с пополнением бюджета имеются большие планы. Приоритетные вопросы будут решаться уже в текущем году. Так, на ближайшее время запланировано строительство более десяти крупных объектов. В их числе новые корпуса онкологического диспансера, кардиоцентра, инфекционной больницы, роддома №3 в Уфе, хирургического корпуса в Учалах, поликлиники РКБ, больниц в городах Дюртюли, Ишимбай и других. На эти цели планируется выделить из бюджета республики 12-13 миллиардов рублей», — напомнила парламентарий.