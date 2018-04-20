Кадеты Башкирии посмотрят репетицию Парада Победы на Красной площади Фото: аппарат ГФИ Кадеты Башкирии посмотрят репетицию Парада Победы на Красной площади Фото: аппарат ГФИ

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

6 мая в Москве состоится генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади. Путевку в столицу России воспитанники Башкирского кадетского корпуса ПФО им. Героя России А.В. Доставалова получили в качестве поощрения за отличную учебу и хорошее поведение. Кроме репетиции, дети увидят культурные и исторические достопримечательности города.

Ежегодно воспитанники кадетского корпуса совершают до 15 поездок в другие регионы страны, где принимают участие в патриотических, спортивных, культурно-массовых мероприятиях.

За пять лет существования в Приволжском округе проекта «КаДетство», который реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича, при поддержке Минобороны России и региональных властей, созданы и успешно развиваются Башкирский, Татарстанский, Удмуртский, Пермский, Нижегородский и Чувашский кадетские корпуса. Проведена значительная работа по совершенствованию их материально-технической базы и улучшению условий учебы и проживания воспитанников в данных заведениях.

Ключевую роль в организации профильной подготовки воспитанников кадетских корпусов играет подписание соглашений с Минобороны России и МВД России. В частности, для кадетских корпусов определены шефские военные и правоохранительные вузы и воинские части (в соответствии с профилем подготовки кадет). Для БКК им. А.В. Доставалова – это Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище( военный институт) им. генерала Армии В.Ф. Маргелова. Одним из итогов проводимой работы масштабного окружного проекта является то, что более половины выпускников кадетских корпусов ПФО поступают в профильные высшие учебные заведения.