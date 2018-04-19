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Рустэм Хамитов рассказал о перепроизводстве зерна

ОБЩЕСТВО

Рустэм Хамитов рассказал о перепроизводстве зерна Фото: Олег Яровиков

Рустэм Хамитов рассказал о перепроизводстве зерна Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

«В прошлом году был собран рекордный урожай, повышаются надои в животноводстве. Вместе с тем обостряется вопрос закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, снижается и эффективность агропроизводства. Какие меры принимаются для поддержки крестьян?» — такой вопрос поступил от жителей Башкирии во время прямой линии Главе республики.

«Сельское хозяйство, безусловно, находится в приоритете. И как бы это странно ни звучало, мы сейчас сталкиваемся с перепроизводством зерна. В прошлом году мы собрали рекордный урожай, почти 4 млн тонн зерна, а цена упала. По некоторым позициям цена на зерно оказалась ниже себестоимости. Зерна много на складах, может быть, ситуация с рублем создаст возможность для повышения цены на зерно. Подвижки уже видны. Но нам нельзя производить 4-10 млн тонн зерна, нам важно иметь баланс, на нужды республики необходимо 2 млн тонн — это производственное зерно, семена, фураж для кормов. В связи с этим мы вынуждены увеличивать рост поголовья крупного рогатого скота для того, чтобы зерно можно было использовать в качестве кормов. Государство курирует эти вопросы и защищает интересы сельского хозяйства», — сказал Рустэм Хамитов.

Теги: Разговор с Главой РБ, сельское хозяйство
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