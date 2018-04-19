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Текстовая онлайн-трансляция разговора с Главой РБ Рустэмом Хамитовым

Башкирия направила 300 млн рублей на дополнительную закупку лекарств

ОБЩЕСТВО

Башкирия направила 300 млн рублей на дополнительную закупку лекарств Фото: ИА «Башинформ»

Башкирия направила 300 млн рублей на дополнительную закупку лекарств Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Тема недостаточного финансирования для обеспечения жителей республики бесплатными лекарствами была поднята в ходе «Разговора с Главой Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым».

«Мы уже направили порядка 300 млн рублей на то, чтобы дозакупить лекарства. Но требуется еще почти полмиллиарда, для того, чтобы мы этот вопрос смогли закрыть», — рассказал глава Башкортостана.

Рустэм Хамитов отметил, что лекарства для льготников всех категорий республики стоят недешево.

«Это около 2 млрд рублей. К ним надо добавить еще полмиллиарда, чтобы мы смогли всё население, нуждающееся в льготном лекарственном обеспечении, удовлетворить», — рассказал руководитель республики.

Всего в Башкирии льготников 375 тысяч человек, это немало на 4 млн человек населения. Каждый десятый имеет право на льготное лекарственное обеспечение. Есть федеральная составляющая и там льготников тоже достаточно много, тоже несколько сот тысяч и, конечно же, и там есть проблемы, связанные с недостаточным финансированием.

Рустэм Хамитов заверил, что руководство республики этой темой занимается, и все, кто не получил лекарства вовремя, те кто на сегодняшний день испытывает сложности в этой части, будут обеспечены.

В уфимском Конгресс-холле проходит «Разговор с Главой Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым». Это «прямая линия», которую руководитель региона проводит ежегодно с 2011 года.

Прямые трансляции идут в эфире телеканалов БСТ, «Россия-24», «Вся Уфа», радиостанций «Спутник ФМ», «Радио России-Башкортостан». Вопросы принимаются вплоть до окончания «Прямой линии».

Теги: разговор с Главой РБ, лекарственное обеспечение
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