В Башкирии с жалобами на укусы клещей обратились 19 человек: где исследовать клещей и какова стоимость исследования Фото: Олег Яровиков В Башкирии с жалобами на укусы клещей обратились 19 человек: где исследовать клещей и какова стоимость исследования Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

С начала эпидемического сезона в Башкортостане зарегистрировано 19 граждан, пострадавших от укусов клещей. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии на зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано девять опасных кровососов, снятых с людей. Во всех случаях результат отрицательный, сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по РБ Анастасия Кучимова.

В ведомстве также подчеркнули, что клеща лучше снять у врача в ближайшем травмпункте, после чего его необходимо отнести на исследование. В случае присасывания клеща, при отсутствии прививки, проводится экстренная профилактика заболевания противоклещевым иммуноглобулином, который вводят не позднее четвертого дня со дня присасывания клеща.

Пострадавшие от укуса паразитов могут принести клещей на анализ — в Уфе в Центр гигиены и эпидемиологии по адресу: ул. Шафиева, 7. Он работает ежедневно с 9 до 16.45, без перерыва. Телефон: 8 (347) 287-85-23.

В Нефтекамский филиал: ул. Социалистическая, 10. Телефон: 8 (34783) 4-43-24.

В Бирский филиал: ул. Калинина, 18. Телефон: 8 (34784) 3-47-87, 3-47-89.

В Стерлитамакский филиал: ул. Революционная, 2а. Телефон: 8 (34734) 3-64-44.

В Октябрьский филиал: ул. Герцена, 7. Телефон: 8 (34767) 6-30-49.

Стоимость исследования на клещевой энцефалит — около 300 рублей, на боррелиоз — более 400 рублей.

В Уфе травмпункты для детей при детских поликлиниках работают ежедневно с 8 до 22 часов по следующим адресам:

поликлиника №4, ул. Орджоникидзе, 15, телефон 263-15-97;

№5, ул. Жукова, 18, тел. 241-24-84;

№6, ул. Аксакова, 62, тел. 250-59-46.

Травмпункт детской больницы №17 работает круглосуточно на ул. Свободы, 29, тел. 263-56-00.

Травмпункты для взрослых работают круглосуточно.

Больница №10, ул. Горького, 47, тел. 243-25-38;

Больница №21, ул. Лесной проезд, 3, тел. 232-54-91;

Больница №32, ул. Б.Хмельницкого, 88, тел. 263-19-17;

Больница №5, ул. Цюрупы, 84, тел. 250-68-00.

Справка. Клещевой энцефалит — природно-очаговое острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией и поражением нервной системы, приводящим к развитию параличей. Источником вируса являются клещи. Инкубационный период длится от одного до 30 дней. Заболевание начинается внезапно с озноба, быстрого повышения температуры тела, сильной головной боли, боли во всем теле, разбитости, слабости, нарушения сна, тошноты. С 3-5 дня болезни развивается поражение нервной системы.