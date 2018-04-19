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Текстовая онлайн-трансляция разговора с Главой РБ Рустэмом Хамитовым

Рустэм Хамитов встретился с делегацией Республики Болгария

ПОЛИТИКА

Рустэм Хамитов встретился с делегацией Республики Болгария

Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Рустэм Хамитов встретился с делегацией Республики Болгария

Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл встречу с официальной делегацией Республики Болгария, которую возглавляет Чрезвычайный и Полномочный Посол страны в Российской Федерации Бойко Коцев. Стороны обсудили перспективы укрепления сотрудничества и вопросы реализации совместных проектов в различных отраслях экономики.

Глава региона отметил, что в этом году отмечается знаменательная дата – 140-летие освобождения Болгарии от османского ига.

– Это особая страница в истории обеих стран, когда русская, российская армия сражалась за свободу братьев-болгар, навсегда останется в памяти наших народов, – сказал Рустэм Хамитов. – Через те события с Болгарией связана история и нашего края. Как вы знаете, Иван Сергеевич Аксаков, который внёс большой вклад в борьбу за освобождение Болгарии, родом из села Надеждино, это в 200 км от Уфы. Он организовал сбор средств, покупку и доставку оружия болгарским добровольцам.

Рустэм Хамитов подчеркнул, что Болгария входит в число внешнеэкономических партнеров Башкортостана. Правда, из-за особенностей статистического учёта по итогам 2017 года объём внешнеторгового оборота снизился и составил 6,9 млн долларов. Башкортостан поставляет в Болгарию продукцию химической промышленности (удобрения, пластмассы, каучук), нефтепродукты, стальные канаты и проволоку, фанеру клееную, а также надувные лодки и неармированное стекло. Основными позициями импорта являются промышленное оборудование, продукция химической промышленности (пластмассы и изделия из вулканизованной резины), вино и шоколад, различные металлические изделия, керамика, мебель, кожаные кейсы.

– Понятно, что мы заинтересованы в наращивании внешнеторговых отношений. Объёмы должны быть другими. Для этого у нас, конечно же, всё есть, – сказал Рустэм Хамитов. – Просто мы должны сами активнее поработать, мобилизоваться, организовать соответствующее взаимодействие между бизнесом Болгарии и Башкортостана. Мы настроены на такую работу и, конечно, хотим эту деятельность активизировать.

Посол Болгарии в России Бойко Коцев обозначил перспективные направления сотрудничества с республикой. В их числе – поставка продуктов питания и пищевых добавок, бытовой химии, лифтов, катеров. По мнению представителей болгарской делегации, не менее интересными могут стать проекты в сфере промышленной кооперации.

– У нас есть идея – организовать в Уфе с вашей помощью болгарский торговый дом, – сказал Посол. – Здесь должно быть представлено всё, что может предложить Болгария – пищевые продукты, продукция лёгкой промышленности, услуги, в том числе в сфере недвижимости и туристического бизнеса.

Важными сферами сотрудничества также являются образование, культура, туризм. В частности, Бойко Коцев предложил создать на базе Башкирского государственного университета Центр болгарского языка и культуры, организовать подготовку студентов по специальности «болгаристика». Кроме того, болгарская сторона пригласила на практику и стажировку студентов, получающих образование в сфере туризма.

Посол предложил реализовать ряд совместных проектов в сфере культуры, в том числе Неделю болгарского кино, организацию тематических выставок, посвящённых появлению кириллицы или русско-турецкой войне, в результате которой Болгария освободилась от власти Османской империи.

По его словам, республику могут заинтересовать и различные туристические продукты, в частности, детские лагеря с изучением иностранных языков с привлечением преподавателей из Англии, Франции и других стран.

В мае в Москве при поддержке Болгаро-Российской Торгово-Промышленной Палаты состоится бизнес-форум, а в начале июня в Болгарии пройдет традиционный Сабантуй. Бойко Коцев пригласил принять участие в этих мероприятиях бизнес-делегацию Башкортостана.

Рустэм Хамитов поддержал озвученные идеи и поручил Правительству республики подготовить конкретные предложения в сфере укрепления сотрудничества с Болгарией. Он также предложил болгарским делегациям поучаствовать в крупных международных мероприятиях, которые пройдут в Башкортостане в ближайшие годы: Международных детских играх, Всемирной фольклориаде и Международном конгрессе по пчеловодству.

Теги: глава рб, международное сотрудничество, Болгария
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