УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане определены даты проведения «последних звонков» и вручения аттестатов. Так, «последний звонок» для учащихся девятых классов состоится 24 мая, 11 классов — 25 мая. Вручение аттестатов и выпускные балы у одиннадцатиклассников будут организованы 23 июня после получения результатов ЕГЭ. Единый день торжественного вручения аттестатов девятиклассникам каждый муниципалитет определяет самостоятельно с учетом проведения резервных дней государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.

В Уфе и других городах республики также пройдет традиционный Весенний бал выпускников. Дата этого масштабного праздника еще не определена.

По информации регионального Минобразования, особое внимание при проведении данных мероприятий будет уделяться вопросам безопасности. В настоящее время всем районам даны рекомендации направить руководителям территориальных отделений внутренних дел графики проведения торжественных линеек и выпускных, чтобы совместно отработать все важные организационные вопросы.

В этом году из школ республики выпускаются более 18 тысяч одиннадцатиклассников.