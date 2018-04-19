Специалист по IT-технологиям из Китая, которому вернули зрение в Уфимском НИИ глазных болезней, рассказал об этом в своем блоге Фото: Андрей Старостин Специалист по IT-технологиям из Китая, которому вернули зрение в Уфимском НИИ глазных болезней, рассказал об этом в своем блоге Фото: Андрей Старостин

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уникальная методика, разработанная в Уфимском научно-исследовательском институте глазных болезней, вернула зрению специалисту по IT-технологиям из Китая. В марте этого года в Уфимский НИИ обратился пациент из Поднебесной с заболеванием глаз в надежде получить офтальмологическую помощь. Он рассказал, что провел интенсивный поиск вариантов лечения его патологии по всем лечебным учреждениям Китая. Также он обращался в клиники Европы, Ближнего Востока, Азии и выявил, что ему могут помочь только в Уфимском НИИ глазных болезней.

Практически сразу после обращения гражданину КНР была проведена уникальная операция, результатом которого стало восстановление высокого качества зрения. Данная технология лечения разработана сотрудниками института под руководством профессора Мухаррама Бикбова и применяется только в Уфе.

Пациент из Китая, делясь своими впечатлениями о клинике в башкирской столице, отметил, что диагностическое и операционное оснащение Уфимского НИИ глазных болезней ни в чем им не уступает, а во многом и превосходит мировые клиники.

«Высочайшее мастерство офтальмохирургов института, забота и внимание всего персонала превзошли все мои ожидания», — признался он.

Пациент является специалистом по IT-технологиям и ведет блог о своей проблеме зрения. Его подписчиками являются более 4500 пациентов в Китае, которым поставлен аналогичный диагноз. Они с нетерпением ждали исхода операции и, получив результат, превзошедший все их ожидания, обрели надежду на исцеление и теперь хотят приехать на лечение в Уфимский НИИ глазных болезней.

Понимая актуальность проблемы, представители Китая подписали соглашение о сотрудничестве, и уже в мае этого года ожидается приезд в Уфимский НИИ глазных болезней первой группы пациентов из Поднебесной в количестве 10 человек.