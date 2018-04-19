«Единая Россия» проведет праймериз в режиме онлайн Фото: пресс-служба Единой России «Единая Россия» проведет праймериз в режиме онлайн Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

«Единая Россия» проведет процедуру электронного голосования в рамках предварительного голосования с 28 мая по 1 июня. Заявку на голосование в режиме онлайн можно будет подать на сайте epg.er.ru в разделе «Хочу проголосовать онлайн» с 14 мая. Об этом заявил первый заместитель руководителя ЦИК партии Максим Жаворонков на селекторном совещании с региональными отделениями.

Максим Жаворонков уточнил, что возможность проголосовать онлайн будет доступна всем избирателям. Для каждого, внесенного во «Всю Россию» и заполнившего анкету-заявку на онлайн-голосование, автоматически будет создан личный кабинет. Аналогично нужно поступить тем, кто внесен в информационную систему «Мобилизация». Единственное – человек должен будет заполнить информацию о себе в личном кабинете.

Если пользователь не зарегистрирован ни в одной из этих систем, то он заполняет анкету на сайте, и с ним свяжутся специалисты колл-центра для приглашения на встречу в местном или региональном отделении партии для заполнения анкеты, сообщили в пресс-службе «Единой России».

«После этой процедуры у пользователя появляется личный кабинет, пароль от кабинета присылается посредством SMS-сообщения. Непосредственно в дни электронного голосования открывается возможность проголосовать. Заходя на каждый конкретный уровень выборов, пользователь видит электронные бюллетени по списку и по округу. Проголосовать пользователь может только один раз и строго по региону своей прописки, изменить результаты голосования нельзя», — пояснил первый заместитель руководителя ЦИК партии.

Проект электронного предварительного голосования уже анонсировал секретарь Генсовета партии. В ходе проработки этого вопроса единороссы изучали опыт зарубежных коллег и использование электронного голосования в Бельгии (с 2003 года), Эстонии (с 2007 года) и Финляндии (с 2008 года). В настоящий момент идет проработка нормативных документов и программных модулей.

В 2018 году пройдет 77 кампаний в 49 субъектах РФ. В 21 регионе — выборы высших должностных лиц, в 16 — кампании по избранию депутатов Законодательных собраний, в 12 — кампании по избранию депутатов административных центров, в семи выборы глав административных центров, а также 16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещено 26 700 мандатов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам. Единый день предварительного голосования «Единой России» пройдет 3 июня.