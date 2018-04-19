УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Школа в Стерлитамаке, где 18 апреля произошло ЧП, возобновила занятия в обычном режиме, сообщил журналистам представитель учебного заведения.

«Сегодня утром в школе начались занятия, учебное учреждение работает в штатном режиме. На случай необходимости в школе дежурит бригада психологов, которые готовы оказать помощь тем, кто может испытывать психологические трудности», — рассказал собеседник местному новостному порталу «Стерлеград».

Ученик 9 коррекционного класса школы №1 города Стерлитамака напал на школьников и учительницу информатики с ножом, а после поджег кабинет. В результате пострадали четыре человека: учительница, двое школьниц и сам преступник. Все они доставлены в городскую больницу с травмами средней степени тяжести.

Следственным комитетом РФ по Республике Башкортостан в отношении 17-летнего подростка возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.

Следователи задержали подозреваемого в больнице, где ему продолжают оказывать медицинскую помощь. Задержанный с разрешения врачей допрашивается следователями. После допроса будет решен вопрос о применении к нему меры пресечения.