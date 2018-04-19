В БАГСУ организована учебная программа для эффективного решения социальных проблем в муниципалитетах Фото: пресс-служба БАГСУ







В БАГСУ организована учебная программа для эффективного решения социальных проблем в муниципалитетах Фото: пресс-служба БАГСУ

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе заместители глав администраций по социальным вопросам 31 муниципального района республики начали обучение по четырехдневной программе повышения квалификации «Управление социальной сферой муниципального образования» в БАГСУ при Главе Башкортостана.

«Мы постарались сделать программу насыщенной, максимальной полезной, действительно интересной и практикоориентированной», — сказал ректор БАГСУ Ильгиз Кызыргулов, обращаясь к слушателям. — Заместители глав районов — люди опытные, занятые, на их плечи возложена большая ответственность, поэтому темы учебных модулей для них и список спикеров подбирался очень тщательно. Из-за отдаленности от столицы вам необходимо получить все самые последние новости от максимального количества министерств, с которыми вы взаимодействуете, желательно в один день. Поэтому мы пригласили выступать перед вами, как минимум, заместителей руководителей республиканских ведомств по актуальным для вас проблемам. В программу включены лекции, тренинги, круглые столы, разбор кейсов».

На открытии программы присутствовал заместитель начальника управления — заведующий отделом подбора и резерва кадров управления Главы РБ по вопросам государственной службы и кадровой политике Игорь Дудоров. Он обратил внимание заместителей глав районов, что в их работе очень важно уметь управлять эмоциями, распознавать настроение социума и направлять этот настрой в нужное русло.

«Развитие эмоционального интеллекта — важная компетенция для государственного служащего», — подчеркнул Игорь Дудоров.

Одним из первых лекцию для муниципальных служащих прочитал председатель Совета по государственным и межконфессиональным отношениям при Главе РБ Вячеслав Пятков на тему «Диалог государства и религиозных организаций в современных условиях». Он рассказал о том, какое место занимает религиозные организации в обществе, как они сегодня взаимодействуют с различными институтами власти, о том, как эти взаимоотношения меняются».

Включен в программу и блок по проблемам семьи, материнства, родительства и детства в ракурсе демографической политики республики, поскольку 2018 год объявлен в Башкортостане Годом семьи Важность этой темы неоднократно подчеркивал Рустэм Хамитов.

«Увеличение числа разводов, числа семей с одним ребенком и, наоборот, уменьшение количества семей с двумя и тремя детьми — это то, что мы видимо на сегодняшний день по данным переписи населения», — отметила демограф БАГСУ Яна Скрябина.

В целях развития проектной деятельности по решению социальных вопросов в муниципалитетах в курс включен тренинг по проектному управлению в социальной сфере от практикующего эксперта в области проектной деятельности Лилии Котельниковой.

На первых строчках по важности темы — это проблемы здравоохранения. Заместитель министра здравоохранения РБ Юлия Кофанова, а также главный специалист-эксперт отдела организации медицинской помощи взрослому населению минздрава Айрат Рахматуллин рассказали о возможностях партнерства и перспектив взаимодействия с муниципальной властью по вопросам детской смертности, вакцинации, диспансеризации, взаимодействия с аптеками на территории муниципального образования.

«Мы не случайно пригласили руководителей, курирующих социальную сферу именно сейчас, потому что уже в мае им предстоит подготовка к проведению итоговой аттестации выпускников 11-ых классов в формате ЕГЭ, затем в летнее время необходимо заниматься организацией детского оздоровления и отдыха», — подчеркнул ректор БАГСУ Ильгиз Кызыргулов. На эту тему перед слушателями программы выступила заместитель министра образования Башкортостана Альмира Ганеева.

Руководитель вуза также актуальным считает вопрос участия муниципалитетов в конкурсах на получение грантов и субсидий, которые организуют республиканские министерства, в частности, гранты на получение софинансирования. «Важно знать, как оформлять эти документы, как продвигать свой проект», — уверен Ильгиз Кызыргулов.

О внедрении ЕГИССО и нововведениях в пенсионном законодательстве рассказал управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по РБ Фоат Хантимеров.

В последний день программы будет организован тренинг по бережливой администрации с участием эксперта по внедрению бережливого производства (LEAN) Олега Власова. Заключительным этапом программы станет итоговая аттестация в виде тестирования. Участники, успешно прошедшие его, получат удостоверение о повышении квалификации.

По словам участников программы, больше всего им понравилось то, что программа составлялась с учетом их пожеланий, их запросов.

«Нам звонили и спрашивали, что бы мы хотели получить от этой программы, нам это было приятно, и мы уже ехали в предвкушении ценных знаний и навыков», — пояснили прибывшие с районов управленцы.