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19 апреля Четверг

Уфа   °

Уфа готовится принять VII Съезд муниципальных образований Башкортостана

ПОЛИТИКА

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе пройдет VII Съезд муниципальных образований Башкортостана. Представители муниципалитетов соберутся в столице республики 20 апреля.

Съезд является уникальной площадкой, где рассматривается одна из важнейших задач в сфере местного самоуправления – повышение качества муниципального управления и эффективности решений, принимаемых органами местного самоуправления в целях повышения уровня жизни граждан, создания равных возможностей для реализации населением своих социальных и экономических прав.

Традиционно для участия в мероприятии соберутся делегаты — представители муниципалитетов, федеральных и республиканских органов государственной власти. Они поделятся положительным опытом, обсудят актуальные вопросы, касающиеся работы муниципалитетов, и определят ключевые задачи на ближайшую перспективу.

Участников Съезда ждет насыщенная программа. Запланировано множество различных мероприятий. Традиционно центральными вопросами пленарной части станут отчет председателя Правления о деятельности Совета за 2017 — 2018 гг., а также избрание руководящих органов объединения на новый срок полномочий. По результатам будет принят итоговый документ, включающий в себя предложения по совершенствованию каждого из направлений муниципальной жизнедеятельности.

VII Съезд станет знаковым для муниципального сообщества реcпублики еще и потому, что в этом году его проведение приурочено к празднованию Дня местного самоуправления. Съезду будут предшествовать торжественные мероприятия по вручению муниципальным служащим государственных наград Республики Башкортостан и дипломов победителям конкурса «Лучшее муниципальное образование Республики Башкортостан».

В этот же день участникам съезда будет представлена выставка, включающая экспозицию флагов субъектов РФ и муниципальных образований, стенды, посвященные Году семьи и Году добровольчества (волонтерства), а также выставка робототехники. Кроме того, участники смогут проверить свои знания законодательства путем прохождения тестирования, которое проведет Республиканский центр кадрового тестирования. Завершится день концертом мастеров искусств Республики Башкортостан и победителей республиканского конкурса по художественной самодеятельности среди государственных и муниципальных служащих.

Теги: местная власть, съезды
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