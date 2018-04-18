В Башкирии директор школы знал о намерениях 17-летнего ученика, напавшего на одноклассников и учителя Фото: http://www.deti.gov.ru В Башкирии директор школы знал о намерениях 17-летнего ученика, напавшего на одноклассников и учителя Фото: http://www.deti.gov.ru

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Руководство школы в Стерлитамаке знало о намерениях подростка, напавшего 18 апреля на учительницу и одноклассницу с ножом на уроке информатики. В пресс-службе аппарата уполномоченного по правам ребенка в РФ сообщили, что подросток воспитывается в полной семье. Вместе с тем, он неоднократно высказывал суицидальные мысли, в связи с чем в конце 2017 года был поставлен на внутришкольный учет. Эта информация была доведена до его родителей. С их слов, они приняли необходимые меры по оказанию помощи своему ребенку, обратившись к соответствующим специалистам.

В сообщении говорится, что перед тем, как совершить нападение, ребенок сообщил о своих намерениях бывшей однокласснице из другой школы. Девочка рассказала об этом своей маме, которая сразу поставила в известность директора школы, в которой обучался мальчик. Директор вызвал родителей подростка и провел с ними и с мальчиком профилактическую беседу, но избежать ЧП не удалось.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя случившееся, заявила, что в этой ситуации еще стоит разбираться, но уже сейчас понятно, что тут сложилось сразу несколько негативных факторов.

Сейчас уточняется, какие межличностные отношения были в коррекционном классе. Выясняется возможность психического давления на подростка (издевательств), связанного с особенностями ребенка.

«Много вопросов возникает к системе профилактики, почему она не сработала должным образом, если известно, ребенок состоял на внутришкольном учете. Проверяется квалификация школьного психолога, выясняется насколько правильно он смог организовать работу с ребенком и его родителями. Кроме того, возникает вопрос – почему мальчик со своей бедой пошел не к родителям, а к своей подруге? В любом случае, несмотря на целую череду похожих ситуаций в регионах, в данном случае – риски были недооценены», – завила детский омбудсмен.

Она напомнила, что аппаратом Уполномоченного по правам ребенка разработана дорожная карта по обеспечению безопасности несовершеннолетних, которая сегодня была презентована на заседании Общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка. Документ предусматривает утверждение новых, отвечающих требованиям современности, методических рекомендаций по организации деятельности классного руководителя общеобразовательного учреждения. В качестве очень важной меры она выделила мониторинг той информационной среды, в которой воспитываются современные дети.

«Нам нужно понять какая информационная среда окружает наших детей, что их воспитывает, что их интересует, на что у них есть запрос. Безусловно, это должна быть системная работа, которая позволит выработать ряд мер, в том числе по созданию положительного контента для подрастающего поколения, с учетом их потребностей, возраста, особенностей современного мира, формы подачи информации», — сказала она.

Детский омбудсмен подчеркнула необходимость назначения уполномоченного органа, который будет заниматься мониторингом информации в социальных сетях и в Интернете в целях выявления противоправного контента.