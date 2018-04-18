Депутат Госдумы об инциденте в школе Стерлитамака: «Почему только после ЧП стало известно, что школьник находился в депрессивном состоянии, что в итоге привело к трагедии?» Фото: соцсети Депутат Госдумы об инциденте в школе Стерлитамака: «Почему только после ЧП стало известно, что школьник находился в депрессивном состоянии, что в итоге привело к трагедии?» Фото: соцсети

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Государственной Думе выразили соболезнования всем пострадавшим при трагическом инциденте в школе №1 Стерлитамака и заявили, что ситуация находится на контроле у депутатов. Об этом сообщается в официальной группе Госдумы «ВКонтакте».

По словам зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, сегодняшняя трагедия показала, насколько важно создать эффективную правовую базу в сфере частной охранной деятельности и проводить регулярное обучение сотрудников ЧОП, работающих на социально-значимых объектах. Кроме того, обсуждается возможность разработки национального стандарта обеспечения безопасности образовательных организаций.

Парламентарий считает, что проблему не решить силами только ЧОПа — к таким инцидентам должны быть готовы и учителя, и другие сотрудники школы, и сами ученики.

«Мы неоднократно поднимали вопрос о том, чтобы в школах работали психологи и инспекторы по делам несовершеннолетних, чтобы на ранней стадии обратить внимание на неадекватное поведение ребенка и вовремя это предотвратить. Все это взаимосвязано и именно от этого зависит эффективность профилактики таких трагедий и адекватность реагирование на них. Почему только после ЧП стало известно, что школьник находился в депрессивном состоянии, что в итоге привело к трагедии? В органы профилактики преступлений несовершеннолетних ранее поступали жалобы на агрессивное поведение подростка, он несколько месяцев размещал на своей странице в сети «ВКонтакте» видео и фото о подобных нападениях в американской школе. Если бы это вовремя заметили и отреагировали, трагедию можно было бы предотвратить. Выходит, что человек фактически оказался один на один со своей проблемой и не получил помощи», — заявил Анатолий Выборный.

Глава Комитета ГД по образованию и науке Вячеслав Никонов подчеркнул, что государство, общество, родители и педагоги должно уделить исключительное внимание профилактике и предупреждению таких происшествий.

«Чтобы защитить наших детей и обеспечить их безопасность, нам необходим комплекс мер — психологических, идеологических, нравственных, правоохранительных. Самое главное – нужно донести до наших детей понимание того, что высшей ценностью на земле является человеческая жизнь. Это понимание должны воспитывать семья, школа, общество, церковь, причем любая. Безусловная ценность человеческой жизни должна быть поставлена в центр всего воспитательного процесса», — сказал депутат, добавив, что в Комитете создана рабочая группа, которая разрабатывает предложения по совершенствованию воспитательной работы и обеспечению безопасности школ.

Как сообщалось ранее, утром 18 апреля 17-летний школьник напал на одну из учениц в классе информатики и нанес ранение учителю. Затем он совершил поджог кабинета и нанес ранение себе. При пожаре никто не пострадал. Подросток и потерпевшие были госпитализированы. Следственный Комитет РФ уже возбудил два уголовных дела по факту произошедшего и задержал подозреваемого прямо в больнице.

Все последние сообщения о происшествии в школе Стерлитамака публикуются в онлайн-трансляции агентства «Башинформ».