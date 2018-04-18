Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.14 ↓

EUR 75.84 ↑

18 апреля Среда

Уфа   °

Молния
Нападение на школу №1 в Стерлитамаке. Онлайн-трансляция.

Депутат Госдумы об инциденте в школе Стерлитамака: «Почему только после ЧП стало известно, что школьник находился в депрессивном состоянии, что в итоге привело к трагедии?»

ОБЩЕСТВО

Депутат Госдумы об инциденте в школе Стерлитамака: «Почему только после ЧП стало известно, что школьник находился в депрессивном состоянии, что в итоге привело к трагедии?» Фото: соцсети

Депутат Госдумы об инциденте в школе Стерлитамака: «Почему только после ЧП стало известно, что школьник находился в депрессивном состоянии, что в итоге привело к трагедии?» Фото: соцсети

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Государственной Думе выразили соболезнования всем пострадавшим при трагическом инциденте в школе №1 Стерлитамака и заявили, что ситуация находится на контроле у депутатов. Об этом сообщается в официальной группе Госдумы «ВКонтакте».

По словам зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, сегодняшняя трагедия показала, насколько важно создать эффективную правовую базу в сфере частной охранной деятельности и проводить регулярное обучение сотрудников ЧОП, работающих на социально-значимых объектах. Кроме того, обсуждается возможность разработки национального стандарта обеспечения безопасности образовательных организаций.

Парламентарий считает, что проблему не решить силами только ЧОПа — к таким инцидентам должны быть готовы и учителя, и другие сотрудники школы, и сами ученики.

«Мы неоднократно поднимали вопрос о том, чтобы в школах работали психологи и инспекторы по делам несовершеннолетних, чтобы на ранней стадии обратить внимание на неадекватное поведение ребенка и вовремя это предотвратить. Все это взаимосвязано и именно от этого зависит эффективность профилактики таких трагедий и адекватность реагирование на них. Почему только после ЧП стало известно, что школьник находился в депрессивном состоянии, что в итоге привело к трагедии? В органы профилактики преступлений несовершеннолетних ранее поступали жалобы на агрессивное поведение подростка, он несколько месяцев размещал на своей странице в сети «ВКонтакте» видео и фото о подобных нападениях в американской школе. Если бы это вовремя заметили и отреагировали, трагедию можно было бы предотвратить. Выходит, что человек фактически оказался один на один со своей проблемой и не получил помощи», — заявил Анатолий Выборный.

Глава Комитета ГД по образованию и науке Вячеслав Никонов подчеркнул, что государство, общество, родители и педагоги должно уделить исключительное внимание профилактике и предупреждению таких происшествий.

«Чтобы защитить наших детей и обеспечить их безопасность, нам необходим комплекс мер — психологических, идеологических, нравственных, правоохранительных. Самое главное – нужно донести до наших детей понимание того, что высшей ценностью на земле является человеческая жизнь. Это понимание должны воспитывать семья, школа, общество, церковь, причем любая. Безусловная ценность человеческой жизни должна быть поставлена в центр всего воспитательного процесса», — сказал депутат, добавив, что в Комитете создана рабочая группа, которая разрабатывает предложения по совершенствованию воспитательной работы и обеспечению безопасности школ.

Как сообщалось ранее, утром 18 апреля 17-летний школьник напал на одну из учениц в классе информатики и нанес ранение учителю. Затем он совершил поджог кабинета и нанес ранение себе. При пожаре никто не пострадал. Подросток и потерпевшие были госпитализированы. Следственный Комитет РФ уже возбудил два уголовных дела по факту произошедшего и задержал подозреваемого прямо в больнице.

Все последние сообщения о происшествии в школе Стерлитамака публикуются в онлайн-трансляции агентства «Башинформ».

Теги: нападение на школу, Стерлитамак
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии на этой неделе солнечное тепло сменят дожди
На текущей неделе на территории республики сохранится неустойчивый характер погоды, сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу ок
В Уфе появится новый квартал с жилыми домами в 28 этажей
В столице Башкирии появится новый квартал с жилыми домами в 20 и 28 этажей. Новое строительство начнется в квартале, ограниченном улицами Менделеева, Ба
«Роскачество» забраковало продукцию двух башкирских хлебокомбинатов
Эксперты «Роскачества» подвели итоги исследования самой популярной разновидности белого хлеба - нарезных батонов в Приволжском федеральном округе. По ит
Практикующий психолог после ЧП в Стерлитамаке: «Главное сейчас - не поддаваться панике»
После ЧП в школе №1 города Стерлитамака с пострадавшими, учениками и родственниками тех, кого непосредственно коснулась эта трагедия, работают специалис
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть