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Нападение на школу №1 в Стерлитамаке. Онлайн-трансляция.

Трагедия в Стерлитамаке: вопросов больше, чем ответов

ОБЩЕСТВО

Трагедия в Стерлитамаке: вопросов больше, чем ответов Фото: Андрей Старостин

Трагедия в Стерлитамаке: вопросов больше, чем ответов Фото: Андрей Старостин

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Случившееся в стерлитамакской школе вновь поставило вопрос — что делать для избежания подобных ситуаций? Об этом на своей странице в соцсети написал спикер Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев.

«Усиливать меры безопасности, превращать школы в крепости? Убирать коррекционные классы из общеобразовательных школ? Или же допущена халатность ответственных лиц, которые не контролировали психологическое состояние подростка, вовремя не вмешались?», — написал Председатель Госсобрания.

Парламентарий напомнил, что раньше «перемены в школах были временем активного, шумного действа. Энергия выплескивалась в различных играх, иногда в драках. Происходила перезагрузка. Сегодня подростки погружены в свои гаджеты, возможно, это становится причиной накопления стресса».

«Конечно, данная ситуация станет предметом тщательного разбора, — отметил Константин Толкачев. — Почему ученик оказался в школе с ножом и бензином, что сподвигло его на такой поступок? Пока вопросов больше, чем ответов».

Теги: нападение на школу
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