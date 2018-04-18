В Башкирии лесникам поручили вести в весенне-летний сезон постоянный мониторинг пожарной опасности в лесах Фото: Андрей Старостин В Башкирии лесникам поручили вести в весенне-летний сезон постоянный мониторинг пожарной опасности в лесах Фото: Андрей Старостин

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

С понедельника, 16 апреля, в Башкортостане, в связи со сходом снежного покрова и установлением устойчивых плюсовых температур, установлен пожароопасный сезон в лесном фонде на территории всей республики. Соответствующий приказ издан Министерством лесного хозяйства РБ.

Начальникам отделов Управления лесничествами, всем лесничим поручено обеспечить соблюдение Правил пожарной безопасности в лесах; вести постоянный мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, взаимодействие со всеми заинтересованными службами, в том числе с арендаторами лесных участков; проводить разъяснительную работу среди населения, в том числе в средствах массовой информации по профилактике, предупреждению и тушению лесных пожаров, порядку действий населения в условиях режима чрезвычайной ситуации.

В ведомстве напомнили, что в 2017 году на землях лесного фонда на территории республики зарегистрировано 38 лесных пожаров общей площадью возгорания 354,52 га, в том числе два крупных лесных пожара на площади 244 га — за аналогичный период 2016 года было 148 лесных пожаров на площади 615,33 га. Оперативность тушения составила 94,7%, то есть, в течение первых суток ликвидировано 36 лесных пожаров.

В основном лесные пожары возникали по вине населения — 32 случая, от грозовых разрядов — четыре, от бесконтрольных сельскохозяйственных палов — два случая, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства РБ.

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