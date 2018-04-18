УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирию в среду, 18 апреля, прибывает делегация Болгарии во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики в Российской Федерации Бойко Коцевым.

В составе делегации первые секретари Посольства Республики Болгария в РФ Кристина Дражева и Катя Жекова, а также член правления Болгаро-российской торгово-промышленной палаты Димитр Димитров. Как пояснили в представительстве МИД России в Уфе, Башкирию также посетит бизнес-делегация из семи человек.

В программе визита — встреча с руководством республики, представителями деловых кругов Башкортостана.

Запланирована обширная деловая программа. В четверг, 19 апреля, Бойко Коцев обсудит вопросы сотрудничества с руководителями госкомитетов по предпринимательству и туризму, по внешнеэкономическим связям, по торговле и защите прав потребителей. Во второй половине дня члены делегации встретятся с директором мемориального Дома-музея С.Т. Аксакова Михаилом Чвановым, осмотрят экспозицию.

Завершит визит общение с руководством и членами общества дружбы «Башкортостан — Болгария».