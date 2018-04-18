Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.14 ↓

EUR 75.84 ↑

18 апреля Среда

Уфа   °

Молния
Нападение на школу №1 в Стерлитамаке. Онлайн-трансляция.

В Башкирию прибывает Чрезвычайный и Полномочный Посол Болгарии

ПОЛИТИКА

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирию в среду, 18 апреля, прибывает делегация Болгарии во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики в Российской Федерации Бойко Коцевым.

В составе делегации первые секретари Посольства Республики Болгария в РФ Кристина Дражева и Катя Жекова, а также член правления Болгаро-российской торгово-промышленной палаты Димитр Димитров. Как пояснили в представительстве МИД России в Уфе, Башкирию также посетит бизнес-делегация из семи человек.

В программе визита — встреча с руководством республики, представителями деловых кругов Башкортостана.

Запланирована обширная деловая программа. В четверг, 19 апреля, Бойко Коцев обсудит вопросы сотрудничества с руководителями госкомитетов по предпринимательству и туризму, по внешнеэкономическим связям, по торговле и защите прав потребителей. Во второй половине дня члены делегации встретятся с директором мемориального Дома-музея С.Т. Аксакова Михаилом Чвановым, осмотрят экспозицию.

Завершит визит общение с руководством и членами общества дружбы «Башкортостан — Болгария».

Теги: визит, международные отношения, Болгария
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии на этой неделе солнечное тепло сменят дожди
На текущей неделе на территории республики сохранится неустойчивый характер погоды, сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу ок
В Уфе появится новый квартал с жилыми домами в 28 этажей
В столице Башкирии появится новый квартал с жилыми домами в 20 и 28 этажей. Новое строительство начнется в квартале, ограниченном улицами Менделеева, Ба
«Роскачество» забраковало продукцию двух башкирских хлебокомбинатов
Эксперты «Роскачества» подвели итоги исследования самой популярной разновидности белого хлеба - нарезных батонов в Приволжском федеральном округе. По ит
Куда нести клеща: адреса и телефоны пунктов в Башкирии
Сезон клещей в Башкирии стартовал. Уже по классической схеме жители республики в первые теплые весенние дни отправляются на отдых за город, в лес или на
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть