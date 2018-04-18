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18 апреля Среда

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Молния
Нападение на школу №1 в Стерлитамаке. Онлайн-трансляция.

Практикующий психолог после ЧП в Стерлитамаке: «Главное сейчас - не поддаваться панике»

ОБЩЕСТВО

Практикующий психолог после ЧП в Стерлитамаке: «Главное сейчас - не поддаваться панике» Фото: Соцсети

Практикующий психолог после ЧП в Стерлитамаке: «Главное сейчас - не поддаваться панике» Фото: Соцсети

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

После ЧП в школе №1 города Стерлитамака с пострадавшими, учениками и родственниками тех, кого непосредственно коснулась эта трагедия, работают специалисты. Практикующий психолог из Уфы Алиса Курамшина объяснила возможные причины, которые двигали 17-летним подростком.

«Подростковый возраст характерен тем, что человек может впадать в различные аффективные состояния, потому что он еще не готов к каким-либо серьезным ситуациям, у него мало выбора правильного решения. И очень часто какой-либо выбор зависит от того, чем интересуется подросток, какую культуру он впитывает. И то, что потом молодой человек предпринял попытку суицида и поджег кабинет, пытаясь в какой-то степени скрыть улики, говорит о том, что первые свои действия он, скорее всего, совершал в состоянии аффекта, стараясь подражать кумирам. Вторые действия подтолкнули его на другую крайность — он не смог, в силу своего возраста, выбрать не крайние решения, а более разумные, которые известны не все взрослым. То есть в данном случае эмоции взяли верх», — прокомментировала события в школе Стерлитамака психолог Алиса Курамшина.

Сейчас, по словам практикующего психолога, главное — не поддаваться панике.

18 апреля в стерлитамакской школе №1 произошло ЧП: 17-летний подросток напал с канцелярским ножом на учительницу информатики и одноклассницу. После он поджег кабинет. Госпитализированы три ученика и педагог. Подробности в онлайн-трансляции агентства «Башинформ».

Теги: нападение на школу, Стерлитамак, психолог
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