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18 апреля Среда

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Молния
Нападение на школу №1 в Стерлитамаке. Онлайн-трансляция.

Лилия Гумерова предложила обсудить создание «спеццентров» по выявлению агрессивных школьников

ПОЛИТИКА

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Совет Федерации организует в ближайшее время экспертное обсуждение по инциденту в школе Стерлитамака (Башкирия), чтобы изучить международный опыт того, как правильно реагировать на случаи агрессии среди школьников. Об этом сообщила сенатор Лилия Гумерова на пленарном заседании Совета Федерации.

Она отметила, что 2107-2018 годах в России зафиксировано 15 случаев различных проявлений агрессии со стороны школьников в учебных заведениях. «Конечно, усиливаются требования к охране, возвращаются психологи в школы. Но, изучая трагичный случай в Стерлитамаке, я обратила внимание: ученик уже стоял на учете по причине агрессивного поведения в соцсетях. Но готова ли сегодня школа четко и грамотно реагировать на эти сигналы?» — заметила Лилия Гумерова.

В связи с этим она предложила провести обсуждение в Совете Федерации данной проблемы — палата регионов поддержала это предложение. «Нам надо изучить международный опыт. В частности, речь идет о спеццентрах по выявлению агрессии в среде школьников, по оказанию психологической помощи и помощи в возможном лечении детей», — заявила она.

По данным СКР, сегодня 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 города Стерлитамака, зайдя в класс, где находились его одноклассники, порезал ножом руку одной из учениц, а также ранил учителя. Далее он совершил поджог с помощью принесенного с собой горючего и нанес ножевое ранение сам себе.

Подробнее о происшествии в онлайн-трансляции агентства «Башинформ».

Теги: Совет Федерации, нападение на школу, Стерлитамак
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