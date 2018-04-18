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Нападение на школу №1 в Стерлитамаке. Онлайн-трансляция.

Рустэм Хамитов посетил в больнице Стерлитамака пострадавших во время ЧП в школе

ОБЩЕСТВО

Рустэм Хамитов посетил в больнице Стерлитамака пострадавших во время ЧП в школе Фото: открытый источник

Рустэм Хамитов посетил в больнице Стерлитамака пострадавших во время ЧП в школе Фото: открытый источник

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Глава республики Рустэм Хамитов посетил в Клинической больнице №1 Стерлитамака пострадавших во время ЧП в школе. Руководитель региона поинтересовался их состоянием и пожелал скорейшего выздоровления, сообщает пресс-служба главы региона.

«Жизни детей ничего не угрожает, девочки поправятся, всё будет нормально. Я поздоровался с ними, узнают, улыбаются даже», — сказал Рустэм Хамитов в разговоре с их родителями и родственниками.

По словам врачей, пострадавшие доставлены в городскую больницу с травмами средней степени тяжести. В настоящее время их состояние стабильно, дальнейшие прогнозы благоприятные. С ними также работают психологи.

Как сообщалось ранее, сегодня ученик 9 коррекционного класса напал на школьников и учительницу информатики с ножом, а после поджег кабинет и попытался покончить с собой. В результате ЧП пострадали четыре человека: учительница, двое школьниц и сам нападавший.

Теги: глава республики, чп
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