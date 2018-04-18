Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.14 ↓

EUR 75.84 ↑

18 апреля Среда

Уфа   °

Молния
Нападение на школу №1 в Стерлитамаке. Онлайн-трансляция.

В Башкирии быстро сходит снег, уровень крупных рек падает

ОБЩЕСТВО

В Башкирии быстро сходит снег, уровень крупных рек падает Фото: ГКЧС РБ

В Башкирии быстро сходит снег, уровень крупных рек падает Фото: ГКЧС РБ

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии вторые сутки наблюдается понижение уровней крупных рек возле больших городов. Как пояснили в Башгидромете, это связано с погодой — по ночам температура минусовая, по республике достигает до -8.

В ближайшие дни ожидаются дожди и потепление, уровни вновь будут расти. Максимальные уровни ожидаются традиционно к майским праздникам.

По данным снегосъемок на 15 апреля, запасы воды в снежном покрове в целом по бассейну реки Белой на 60-90% ниже средних многолетних значений на весну. В Уфе, в западных районах и отдельных восточных районах снег сошел полностью.

Теги: уровень рек
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии на этой неделе солнечное тепло сменят дожди
На текущей неделе на территории республики сохранится неустойчивый характер погоды, сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу ок
«Роскачество» забраковало продукцию двух башкирских хлебокомбинатов
Эксперты «Роскачества» подвели итоги исследования самой популярной разновидности белого хлеба - нарезных батонов в Приволжском федеральном округе. По ит
В Уфе появится новый квартал с жилыми домами в 28 этажей
В столице Башкирии появится новый квартал с жилыми домами в 20 и 28 этажей. Новое строительство начнется в квартале, ограниченном улицами Менделеева, Ба
Куда нести клеща: адреса и телефоны пунктов в Башкирии
Сезон клещей в Башкирии стартовал. Уже по классической схеме жители республики в первые теплые весенние дни отправляются на отдых за город, в лес или на
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть