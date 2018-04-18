В Башкирии быстро сходит снег, уровень крупных рек падает
В Башкирии быстро сходит снег, уровень крупных рек падает Фото: ГКЧС РБ
В Башкирии быстро сходит снег, уровень крупных рек падает Фото: ГКЧС РБ
УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Башкирии вторые сутки наблюдается понижение уровней крупных рек возле больших городов. Как пояснили в Башгидромете, это связано с погодой — по ночам температура минусовая, по республике достигает до -8.
В ближайшие дни ожидаются дожди и потепление, уровни вновь будут расти. Максимальные уровни ожидаются традиционно к майским праздникам.
По данным снегосъемок на 15 апреля, запасы воды в снежном покрове в целом по бассейну реки Белой на 60-90% ниже средних многолетних значений на весну. В Уфе, в западных районах и отдельных восточных районах снег сошел полностью.